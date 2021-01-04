保誠攜手渣打 推3年繳台幣變額年金

迎接2021年開春見喜，英國保誠人壽今(4)日表示，與渣打國際商業銀行強強聯手，推出3年期繳的新台幣變額年金保險，為民眾提供一個規劃幸福退休生活的選擇。

保誠人壽樂活寶島變額年金保險，連續繳費三年，為自己的退休生活奠定穩固的基礎，做好完善的退休規畫。

保誠人壽樂活寶島變額年金保險，最大特色在於，繳費三年即可享有長期的資金累積效果，是目前市場上少數以新台幣計價的3年期繳投資型變額年金，相當適合手上有一筆資金想要積極為退休做準備的民眾做考慮，尤其是最近適逢年終獎金發放之際。

英國保誠人壽也提醒民眾，可以善用這一筆獎金送給未來的自己一份最實在的禮物。除此之外，保誠人壽樂活寶島變額年金保險兼具以下特色：

一、雙重加值，提升帳戶價值：提供特別加值金及加值回饋金，首年即享有目標保險費2%的特別加值金，第二及第三年亦享有各該年度目標保險費1%的特別加值金。

若按時繳交目標保費，將於第六保單周年日享有加值回饋金，依配置比率投入目標保費保單帳戶，金額以第一期目標保險費之5.5%計算。藉由雙重加值回饋，幫助保戶提升保單帳戶價值。

二、年金給付，彈性選擇：當年金累積期間屆滿前，可選擇一次領取或設定年金保證給付期間為10年、15年、或20年，在被保險人於年金給付開始日(含)以後仍生存時，依年金金額及保單所約定之給付方式分期領取，客戶可依據實際上的需求，讓資金運用更具靈活性。

三、全權委託，聰明理財：保誠人壽樂活寶島變額年金保險，透過保誠人壽全權委託投資帳戶及精選標的，藉由專業投資團隊操作投資帳戶，透過專業基金經理人把關，定期檢視投資績效，並具備完善的風險控管機制，為客戶的資產嚴格把關。

客戶可藉此貼近市場趨勢脈動，並即時調整帳戶的投資配置組合，以創造穩健投資效益並降低投資風險。

以50歲王先生投保，保誠人壽樂活寶島變額年金保險為例，年繳目標保險費新台幣120萬元，預設60歲開始領取年金，保費投入時，即可享有特別加值金新台幣2.4萬元，第二及第三年繳交保費120萬時，分別享有特別加值金新台幣1.2萬元。

第六保單周年日時，可享有6.6萬元的加值回饋金，假設王先生於60歲時累積期滿保單帳戶價值為420 萬元，選擇分期領取年金，則王先生預估可領取年金金額，依不同的年期設定，有不同的可領金額。

假設選擇保證領取期間十年，第一年可領14萬2,567元、第二年可領14萬2,922元、第三年可領14萬3,635元，依此類推，活越久領越多。