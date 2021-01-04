法巴攜手彰銀 推金給利保險專案

法國巴黎人壽今(4)日宣布，聯手彰化銀行，連結瀚亞投資的「瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金」，推出0到80歲皆可投保的「金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險」。

在目標日期基金的特殊架構下，投資組合風險也將隨著時間下降，以避免保單受到市場大幅波動的干擾。目標日期基金透過資產配置的穩定性，可提供保戶中長期退休規畫需求的選擇，近年來在台灣也逐漸受到保戶喜愛，規模仍持續增加。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對今年疫情的嚴峻挑戰及金融市場的動盪，法國巴黎人壽仍持續致力於提供符合保戶需求的投資型保險商品，「我們希望透過金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險，能夠為保戶帶來更安心的保障」。

瀚亞投資表示，瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金的投資範圍，涵蓋三大資產：精選優質外國債、複合債策略、成長股票基金/ETF。

瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金的特色在於，成立之時，分別以50%優質外國債券 、25%複合債、25%成長股的比重布局，隨著時間的推移，逐年調降成長股比重，轉為增持複合債。

整體而言，前六年透過減股增債的方式，成長股比重將一路從首年的25%降至0%、複合債比重則是由25%慢慢增至50%，精選優質外國債維持50%不變。

第七年開始，因為較接近基金目標日期，投資組合調整為70%美國公債、30%複合債策略或者短債基金這類相對受市場影響較小的資產。瀚亞投資表示，透過這樣的比率調整，在面對市場波動時，能夠有效降低波動的風險。

瀚亞投資進一步表示，該基金以精選優質外國債為主要資產，佔比50%，全部債券評等皆為投資等級債以上，無持有任何高收益債券，並且主動避開近期違約風險較高的新興市場債券，以避免金融市場的動盪影響到投資人的投資標的風險。

金給利變額年金保險具備四大優勢，如下：

一、後收型費用架構：零保費費用，投保初期可高度參與標的投資，贏得投資先機。當累積已繳納的保險費總額扣除所有部分提領後之餘額達新台幣300萬以上，免收當月保單維護費用。

二、多樣性幣別保單：提供十種保單幣別，最低投保門檻為新台幣10萬元，最低增額為2萬元，彈性的繳費方式也提供保戶更多元的資產規畫選擇。

三、台外幣年金平台：年金分期給付最高給付至被保人110歲，提供退休族群退休規畫的放心選擇。

四、連結募集基金：藉由投資型保險平台參與基金IPO，從基金成立日起開始投資。

除了上述四項特點，金給利變額年金保險/金給利外幣變額年金保險，還擁有下列兩項特色：

一、資金運用更彈性：自第四保單年度起，即不收解約費用及帳戶管理費用，讓保戶的資金運用更為彈性。

二、低投保門檻：0到80歲皆可投保，保戶從年輕開始便可以開始建立良好投資習慣；隨著平均餘命的延長，退休後也可思考是否有部分資金可以進行投資，提供保戶低門檻投保的選擇。