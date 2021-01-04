泰安產險秉持誠穩信實理念 深耕台灣60年

泰安產物保險公司今年適逢成立60周年，秉持「誠穩信實」的經營理念，循序建構深耕客戶服務、商品創新差異化、積極實踐社會責任、長期人才培育等優良體系。60年來隨著業務擴展，遍佈全台37個服務據點，以綿密完善的服務體系深耕台灣。

自創業以來，泰安產險提供安心、熱情、創新的專業服務，多年來陸續推出專屬理賠，由專人協助車禍的處理與和解；守護女性駕駛Lady’s Care等貼心服務。透過虛實整合，運用雲端理賠系統，加速理賠效率與透明化流程；開發泰安智慧理賠(Smart Claim)App，提供事故現場處理指引，藉由資訊科技的引進與運用不斷創新。

為因應市場需求改變，泰安產險針對不同風險，研發各類具競爭力商品，提供客戶多元選擇，包括居家綜合保險、汽車天災事故損失補償保險、汽車超額責任保險、交通意外傷害保險、汽車駕駛人傷害險、無人機責任保險、資安防護保險、團體微型保險等，守護其財產安全。

在人才培育方面，泰安產險廣納風險管理、損害防組、精算、法律等專業人才，結合內外部訓練資源，建立完整訓練架構，規劃多項新型態訓練，如：泰安馬可波羅獎學金計畫、泰安哥倫布獎學金計畫、AC管理職能評鑑等，培植同仁不斷精進並提升專業能力與格局，開拓全方位發展潛質。

除了在保險本業不斷精進之外，泰安實踐社會責任更不遺餘力，並積極響應政策推廣微型保單，扶助經濟弱勢族群。今年再度榮獲金管會表揚微型保險競賽第三名、微型保險業務績優獎，與微型保險身心障礙關懷獎等三大指標性獎項，也是產險業唯一榮獲前三名的保險公司，顯見長期在微型保險領域深耕努力的成果。

泰安產險自2002年起，長期捐助經費與投入心力，深入校園關懷偏鄉原住民學童的教育與身心發展。近年再與師範大學心諮團隊合作，超前部署酒駕預防：逆境進擊之青少年輔導計畫，強化青少年的情緒調節與自我管理，傳遞飲酒風險，共同推動酒駕預防之觀念。

展望2021年泰安產險於成立60年之際，泰安總公司將喬遷進駐松江南京商業財經中心區，提供更完善的服務品質，迎接新紀元。未來，泰安產險仍將秉持誠穩信實的經營理念，成為客戶、員工、股東最堅強穩固的後盾，繼續對台灣社會做出積極貢獻，創造保險美好價值。