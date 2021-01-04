行動支付夯 momo購物網X悠遊付上線

無現金交易趨勢正夯，台灣電子支付普及率也持續攀升，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）升級多元支付的創新體驗，宣布旗下momo購物網與悠遊卡公司的「悠遊付」合作，導入「一卡一付」流暢、便利電子支付服務。

富邦媒總經理谷元宏指出，科技日新月異帶動支付工具的蓬勃發展，電子支付在政府力促下使用人數已突破千萬人，讓台灣進一步體現智慧城市生活樣貌，momo身處線上零售產業，也長期重視數位服務之發展。

谷元宏表示，此次「momo購物網 X 悠遊付」電子支付上線，從服務利基點出發，看準悠遊卡逾8350萬流通卡數背後潛藏悠遊付使用族群；以及悠遊卡、悠遊付橫跨20~60歲幾近全客群的使用年齡層，打破電子支付為年輕族群刻板印象，期望透過雙方合作，提供給會員多一個深具信賴的支付服務選擇。

悠遊卡公司董事長陳亭如也說，悠遊付積極拓展消費通路，線上線下兩路並進，看準網路購物市場快速成長茁壯，線上通路過去對於悠遊卡來說是以往較難以接觸的市場，能與momo購物網成為支付服務的合作夥伴，不僅能讓悠遊付服務更廣泛的族群，可視為拓展線上通路的重要里程碑，期望透過雙方合作為開發潛在客層發揮最大綜效。

為歡慶「momo購物網X悠遊付」服務上線，富邦媒表示，即日起於momo購物網消費，於結帳頁面即可選擇悠遊付支付選項，透過雙方合作以期為momo「全客群」會員串聯起支付生活圈，1月31日前還大手筆祭出150萬悠遊付儲值金，包括「悠遊付上線慶最高10%」回饋、還有「新客50元好禮」加碼活動。