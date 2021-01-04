專家推薦 今年第1季十大必辦信用卡出列

迎接2021年，各大銀行已公布最新信用卡權益優惠。全台最大信用卡資訊平台iCard.AI整理全台所有超過1,000張信用卡優惠，推薦2021年第一季十大必辦信用卡。

花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡2020年10月起霸氣宣布權益升級為國內海外一般消費全通路2%回饋到2021年12月31日。

2021年3月31日以前申辦，還享有首3個月綁定指定十大行動支付最優10%刷卡金回饋。

台新銀行玫瑰Giving卡是上班族的好朋友，2021年12月31日前節/假日(遇紅)及國外消費最高3%現金回饋無上限。建議台新銀行信用卡新戶可以先申辦台新太陽卡或是玫瑰卡，享首刷禮6選1後再加辦玫瑰Giving卡享現金回饋！

台灣樂天信用卡JCB卡友2021年12月31日前每週六、日國內一般刷卡消費享2%回饋無上限，搭配樂天信用卡目前卡友優惠，JCB卡友週六、日透過指定連結網購最高8%；指定超市/量販最高7%；國內餐廳消費，最高回饋5%。

滙豐銀行現金回饋御璽卡海外消費最高2.22%回饋、國內一般消費(含保費)最高1.22%回饋優惠延長到2021年6月30日。

2021年3月31日前核卡的新戶享辦卡首刷滿額加設定自動扣繳最高1,000元刷卡金回饋。

台北富邦J Points卡延長國內一般消費、日本地區消費3％ LINE Points回饋無上限到2021年6月30日。

新的JU卡，除了同享3％ LINE Points回饋，北富銀還會加碼提撥刷卡金額的千分之一捐贈給原住民相關社福團體。

新光銀行世界卡除了首年免年費，2021年3月31日前新戶申辦，核卡60天內享國內餐廳20%現金回饋，每戶上限3,888元；累積新增一般消費滿額，加碼回饋1,000元刷卡金。卡友在全台30家以上百貨、自助加油享現金回饋3%無上限。

台新銀行@GoGo悠遊御璽卡與國泰世華蝦皮購物聯名卡網購族必備。台新銀行@GoGo悠遊御璽卡綁定指定行動支付一般消費天天6%。4大熱門網購每週六6%回饋，其他日最高3%。蝦皮購物的超級品牌日或是過年、618、99、雙11、雙12等促銷檔期用國泰世華蝦皮購物聯名卡總回饋率高達10%無上限。

五星飯店/米其林推薦餐廳首推國泰世華亞洲萬里通聯名卡，指定五星飯店餐廳平假日午晚餐享75折起。2021/12/31前透過哩程加速器，生日當月刷卡消費，最優台幣5元累積1哩！

美國運通簽帳白金卡除了與全台40多家五星級飯店/米其林推薦餐廳，推出兩人以上同行用餐、享一人免費的禮遇，不限平假日在多家精選餐廳用餐享85折。還有全台頂級酒店住房優惠，近30間度假酒店住宿買一晚送一晚。