momo攜手悠遊付 祭出150萬儲值金

富邦媒（8454）今（4）日宣布旗下momo購物網與悠遊卡公司的「悠遊付」合作，導入「一卡一付」流暢、便利電子支付服務。消費者在momo購物網消費，於結帳頁面即可選擇悠遊付支付選項。富邦媒表示，全球無現金交易趨勢正夯，台灣電子支付普及率也持續攀升，透過雙方合作可望為momo「全客群」會員串聯起支付生活圈。

富邦媒總經理谷元宏指出，科技日新月異帶動支付工具的蓬勃發展，電子支付在政府力促下使用人數已突破千萬人，讓台灣進一步體現智慧城市生活樣貌。momo身處線上零售產業，長期重視數位服務發展，此次「momo購物網 X 悠遊付」電子支付上線，從服務利基點出發，看準悠遊卡逾8350萬流通卡數背後潛藏悠遊付使用族群；以及悠遊卡、悠遊付橫跨20至60歲幾近「全客群」的使用年齡層，打破電子支付為年輕族群刻板印象。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付積極拓展消費通路，線上線下兩路並進。看準網路購物市場快速成長茁壯，線上通路過去對於悠遊卡來說是以往較難以接觸的市場，能與momo購物網成為支付服務的合作夥伴，不僅能讓悠遊付服務更廣泛的族群，可視為拓展線上通路的重要里程碑。期望透過雙方合作為開發潛在客層發揮最大綜效。

歡慶「momo購物網X 悠遊付」服務上線，悠遊付祭出高達150萬三重好康悠遊付回饋儲值金，包括「筆筆回饋6%」，每個悠遊付帳戶最高回饋150元；第二重「單筆消費滿6,000元回饋率立即拉上9%」，單筆滿6,000加碼回饋390元，加上第一重的150元，總回饋達540元（每個悠遊付帳戶限回饋1次）；第三重「單筆滿25,000元最高10%回饋」，1月19日起單筆消費滿25,000元，再加碼回饋2,000元，總回饋金額一舉飆上2,540元，回饋率高達10%。

「momo購物網 X 悠遊付」也針對新會員推出「新客50好禮」活動，活動期間註冊成為悠遊付新客並於momo購物網成功消費任一筆，前3,000名回饋50元悠遊付儲值金。