台新金把握快字訣 別讓三贏變三輸

經濟日報 / 記者 邱金蘭

在時間壓力下，台新金併購保德信人壽案將逐漸進入倒數計時階段，此併購案能否順利化解糾葛多年的彰銀案，既是金管會與財政部的難題，更考驗台新金經營者的智慧。

紛擾多年的彰銀案，早已是政治議題。這次台新金併購保德信，就算全部用現金增資，避開金管會銀行局對處分彰銀的主張，保險局那關也不見得能閃得開。

如果台新金依舊抱著彰銀持股不放，往後大概也沒有哪任行政院長、財政部長，會輕易放手讓彰銀給台新金併掉。

為讓台新金順利從彰銀退場，並籌措併購保德信資金，財政部已找好買家準備接手台新金的彰銀持股，價格必須依市場，這點對身為公務機關的財政部來說，是完全沒有彈性。

金管會也必須依照金控法、保險法辦理。台新金能否接受，目前球在台新金手中。

台新金如何證明不必在保德信與彰銀二擇一的挑戰，可能比選擇如何放手彰銀的挑戰，來得大。

這次併購保德信案，被視為解決彰銀問題的最佳契機，若能順勢化解彰銀問題，對台新金、財政部、金管會來說，將是三贏。

台新金 彰銀案 財政部

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