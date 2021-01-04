台新金併保德信 有時間壓力
台新金併購保德信人壽案審查進度受關注，消息來源指出，在處分彰銀持股籌措併購資金方面，金管會認為合理的處分期間，台新金方面尚未接受；但調查中的台新銀理專弊案一旦開罰，也將影響併購案，讓此併購案面臨時間壓力。
根據金控法及保險法，台新金併購保德信案，必須通過金管會銀行局的金控投資申請案審核，及保險局的保險業大股東適格性審查，其中財務能力及資金來源，都是審查的重要關鍵。
台新金在資金來源方面，也將處分彰銀持股列入方案之一，據了解，金管會態度是，依金控法規定，金控投資股票須是以併購為目的，因此，台新金只要賣1股彰銀就代表沒有併購意願，必須全數出清。
且在處分持股的期間上，金管會認為不能太長，消息來源指出，目前為止，金管會認為的合理期間，台新金方面尚未接受。
在銀行局這關，外傳台新金除賣彰銀外，也可能全數採現金增資，避開處分彰銀問題。但在保險局有關大股東適格性審查的五大原則中，未來增資能力部分，依舊可能讓台新金面臨是否須處分彰銀才能籌足財力證明的考驗。
除了如何處理彰銀問題外，時間壓力也是此併購案的另一難題。
台新金旗下台新銀去年11月中爆發理專涉挪用客戶資金高達3億元，對於此案會否影響台新金併購保德信，金管會主委黃天牧曾表示，會綜合判斷跟考量。
官員表示，金控投資管理辦法第2條第1項第4款規定，金控申請投資須符合的條件中，包括「該公司及其子公司無有礙健全經營情事，且最近一年內未有遭主管機關重大裁罰或罰鍰100萬元以上的處分案件」。
法令規定非常明確，一旦金管會對理專案開罰後，台新金併購保德信案還在審查中，勢必就會受到影響。
金管會對裁罰案需有作業程序，以玉山銀理專弊案為例，去年7月初爆發，原本金管會表示9月會開罰，因首度要主管連坐，程序更嚴謹，延至11月24日才開罰，從爆發到開罰約四個月時間。
台新理專案是去年11月中爆發，快則三個多月，慢則四個多月，金管會就可能作出處分。因此，台新金併購保德信案，除了與保德信方面合約有效期間問題外，也可能面臨理專處分案的時間壓力。
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