高齡族理財 六成愛買股票

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導
圖／經濟日報提供
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全球面臨人口老化浪潮，退休養老靠自己是無可避免趨勢，但與國際上年齡愈大、風險偏好度愈低趨勢相反，調查顯示，在台灣，65歲以上老人家超過六成以股票作為主要投資工具，是什麼原因讓台灣老人心臟特別大顆，比其他國家老人勇於在股市殺進殺出？

去年3月新冠肺炎疫情大流行，重創全球股市，美股罕見的兩周內熔斷三次，連縱橫股海70年的股神巴菲特都說，「活了89年來第一次遇到」時 ，見多了大風大浪的台灣老人，根本「沒在怕」，反而是股市裡最英勇的一群。

中華經濟研究院與富邦投信合作，自2017針對不同世代在退休理財的態度規劃，進行「國人安心樂活享退調查」，發現國人投資理財工具以股票、共同基金以及儲蓄險為主，但是台灣年輕族群購買股票等高風險產品比率偏低，未退休族群資產配置比例，沒有隨年齡增加而降低投資風險，反而年齡愈高，股票投資比重愈高。

中經院調查時間是去年3月23日至4月8日，國內疫情緊張，台股仍在萬點之下；調查顯示，65歲以上未退休長者，以股票做為主要理財工具的比率高達六成，在所有年齡層占比達到最高，55至64歲族群投資工具以股票為主的，也占了53.7%。

金融研訓院董事長吳中書表示，國際上慣例是，愈接近退休，年齡愈高者，風險偏好會降低，漸以保守穩健投資工具取代風險性高的資產，持股會隨著年齡增長而降低，但是台灣恰好相反，台灣老人特別愛做股票，這點跟國外年老族群不太一樣。這些老人年輕時歷經高成長階段，報酬率都較高，現在百分之零點幾的報酬率對他們不太有吸引力，他們喜歡高報酬，所以股票一直是高齡族群主要投資標的。

退休 疫情

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