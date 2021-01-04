專家教戰：做「你懂的投資」

從SARS到金融海嘯，再到新冠肺炎疫情，不管國際局勢如何詭譎多變，不變的定律是危機入市肯定大發，但什麼是危機入市？什麼樣的危機才可以入市？專家表示，突發的、未來會消失的危機，才是值得入市的危機。

富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，危機入市是指手頭上有一大筆閒錢的人可隨著市場大幅下跌時，進場布局；如果不是手上有大筆閒錢，就沒有所謂危機入市的問題，可活用的錢不多，與其想著危機入市，不如定期定額。

何種危機才算「有機會」的危機？呂其倫說，長期來看可以恢復的 、或突發事件後來會消失的危機，才是較好入市的機會。

以這次疫情為例，大家理性預期事情發生，後面應該有疫苗會出現，年初市場大跌時，就是可入市機會。

金融研訓院董事長吳中書表示，現在年輕人都很有主見，網路上可以看到很多年輕財經網紅，但他提醒年輕人，在有限資源配置裡，「做你懂的投資」，不要隨波逐流，或者看到新聞就衝動，這樣通常會後悔。

他以自己為例，1984年回台灣之後，吃住都在家裡，收入全存起來，看準兩檔股票，因認為這兩家公司老闆看起來不會騙人，每個月買進，當時高配股高配息，後來買房子就靠這兩張股票賺來的錢。

吳中書說，曾經有位大學財金系所院長跟他抱怨，自己投資股票都不太順利；他就推薦這位院長買龍頭股，果然，現在這位退休的院長，日子過得很舒服。

吳中書說，很多人都知道要挑好股票、買龍頭股，但很少人能有紀律執行，以他本人而言，資產的六、七成在房地產，剩下的只買龍頭股；他建議，不懂個股的人，「0050、0056持續投資，報酬率比一定會比你想像的高」。