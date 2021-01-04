專家教戰：做「你懂的投資」

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北報導

從SARS到金融海嘯，再到新冠肺炎疫情，不管國際局勢如何詭譎多變，不變的定律是危機入市肯定大發，但什麼是危機入市？什麼樣的危機才可以入市？專家表示，突發的、未來會消失的危機，才是值得入市的危機。

富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，危機入市是指手頭上有一大筆閒錢的人可隨著市場大幅下跌時，進場布局；如果不是手上有大筆閒錢，就沒有所謂危機入市的問題，可活用的錢不多，與其想著危機入市，不如定期定額。

何種危機才算「有機會」的危機？呂其倫說，長期來看可以恢復的 、或突發事件後來會消失的危機，才是較好入市的機會。

以這次疫情為例，大家理性預期事情發生，後面應該有疫苗會出現，年初市場大跌時，就是可入市機會。

金融研訓院董事長吳中書表示，現在年輕人都很有主見，網路上可以看到很多年輕財經網紅，但他提醒年輕人，在有限資源配置裡，「做你懂的投資」，不要隨波逐流，或者看到新聞就衝動，這樣通常會後悔。

他以自己為例，1984年回台灣之後，吃住都在家裡，收入全存起來，看準兩檔股票，因認為這兩家公司老闆看起來不會騙人，每個月買進，當時高配股高配息，後來買房子就靠這兩張股票賺來的錢。

吳中書說，曾經有位大學財金系所院長跟他抱怨，自己投資股票都不太順利；他就推薦這位院長買龍頭股，果然，現在這位退休的院長，日子過得很舒服。

吳中書說，很多人都知道要挑好股票、買龍頭股，但很少人能有紀律執行，以他本人而言，資產的六、七成在房地產，剩下的只買龍頭股；他建議，不懂個股的人，「0050、0056持續投資，報酬率比一定會比你想像的高」。

吳中書 疫情

延伸閱讀

印度批准本土疫苗緊急使用 安全性遭質疑

0050勇奪2020年ETF吸金王 2021三趨勢最火

避免醫療崩潰 日本專家：有必要發布「緊急事態宣言」

英國：2劑疫苗可各打不同廠牌！指揮中心：台灣不混打

相關新聞

高齡族理財 六成愛買股票

全球面臨人口老化浪潮，退休養老靠自己是無可避免趨勢，但與國際上年齡愈大、風險偏好度愈低趨勢相反，調查顯示，在台灣，65歲...

台新金併購保德信 卡關

台新金併購保德信人壽案審查進度備受關注，消息來源指出，目前卡在台新金處分彰銀持股以籌措併購資金的處分期間，金管會認為合理...

王道銀助弱勢 推影響力存款

有感於社會上許多經濟弱勢族群面臨生活緊急狀況時，一時難以拿出可支應的資金，反而造成更大的生活窘境，因此王道銀行推出「影響...

富邦產 推國道增額險

疫情威脅又轉熾，不少國人選擇假日自己開車出遊，然而高速公路因車速快且車流量大，不慎易釀成交通事故，富邦產險推出「假日或國...

老人社交 最愛聊明牌

在股市裡「薑是老的辣」，專家表示，股票不只是台灣老人最愛的投資工具，也是台灣老人社交圈重要話題，因為在經濟起飛的年代，台...

專家教戰：做「你懂的投資」

從SARS到金融海嘯，再到新冠肺炎疫情，不管國際局勢如何詭譎多變，不變的定律是危機入市肯定大發，但什麼是危機入市？什麼樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。