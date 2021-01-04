老人社交 最愛聊明牌

在股市裡「薑是老的辣」，專家表示，股票不只是台灣老人最愛的投資工具，也是台灣老人社交圈重要話題，因為在經濟起飛的年代，台灣投資工具太少 ，股票是重要標的，這讓台灣的老人懂股票也喜歡聊股票。

金融研訓院董事長吳中書以親身經歷來說，自己常受邀演講，但很多場合他發現聽眾都是資深族群，提問也較尖銳；這些族群因當年台灣可投資項目不多，較熟悉的就只有房地產和股票。

吳中書說，自己「不小心」在2003年SARS期間買了房子，因為學經濟學的都知道，只要危機不是永久性的發生，而是暫時性的，事件發生時都可進場；本以為自己很了不起，買的時間不錯；可是之後看資料發現「高手一堆」，台灣房地產成交值就從那時開始暴增，顯示英雄所見略同。