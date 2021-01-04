富邦產 推國道增額險

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導

疫情威脅又轉熾，不少國人選擇假日自己開車出遊，然而高速公路因車速快且車流量大，不慎易釀成交通事故，富邦產險推出「假日或國道增額保障附加條款」，讓保戶在平日行車保險保障外，於假日或行駛於高速公路時，擁有更高的第三人責任險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任險增額保障，讓假日開車出遊更安心。

以30歲女性車主連續投保三年且無肇事記錄為例，投保第三人責任險（體傷保額每人100萬、每件事故200萬、財損20萬）後，再加保相同保額之第三人假日或國道增額保障附加條款，僅需增加295元就能擁有加倍保障，以經濟的保費將保障最大化。

近年高速公路交通事故件數連年攀升，據警政署統計，國道交通事故從2015年1,535件遞增至2019年2,166件，增加41.11%，占交通事故總件數的比率逐年提高；從肇事車種來看，2019年「自用小客車」以55.68％高居肇事車種第一名，富邦產險提醒，駕駛人於行車時，務必審慎遵守道路安全規則，保護自己與其他用路人的安全。

高速公路 國道 產險

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