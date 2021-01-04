王道銀助弱勢 推影響力存款

有感於社會上許多經濟弱勢族群面臨生活緊急狀況時，一時難以拿出可支應的資金，反而造成更大的生活窘境，因此王道銀行推出「影響力存款與貸款」專案，將影響力存款的資金專款專用，僅作為提供經濟弱勢族群申請的小額貸款之用，幫助度過生活中的緊急需求，也讓存款的意義大大不同。

王道銀行「影響力存款」提供1年期年利率0.83%的專案定儲，新台幣1,000元即可起存，利息採複利計算，到期一次領息，且與一般存款擁有相同的保障。該專案定儲資金將透過專款專用的模式，僅用於提供給經濟弱勢族群申請小額貸款，提供最高新台幣10萬元、免申貸手續費以及較低貸款利率的影響力貸款專案，期能攜手消費者發揮存款的力量，創造扶持經濟弱勢族群的正向影響力。

為使影響力存款資金能幫助到真正有需要的人，王道銀行目前已與「第一社會福利基金會」以及「台灣婦女展業協會」合作，將資金貸款給其聘用的經濟弱勢員工或是輔導個案。其中，第一社會福利基金會及其相關單位，聘僱超過100名身心障礙員工以及超過600名中高齡二度就業、單親或是受暴婦女等社會弱勢族群，幫助培養一技之長，協助自立生活；台灣婦女展業協會則幫助訓練家庭變故婦女發展職場技能，協助弱勢婦女經濟獨立、自力更生。

王道銀行身為台灣首家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者，戮力實踐「與世人共好」的B型企業理念，以商業的力量做好事。而「影響力存款」就是王道銀行運用金融中介的力量，串連起需要幫助者與想要助人者雙方的創新作法之一，客戶透過存錢不僅能累積利息，還能幫助經濟弱勢族群有機會獲得資金協助，創造王道銀行與客戶及社會弱勢的多贏。

王道銀行歡迎更多消費者加入影響力存款的行列，並期望結盟更多的社福團體或公益機構，持續擴大影響力貸款的貸款對象，也歡迎更多輔導經濟弱勢族群就業的機構主動與王道銀行接洽。