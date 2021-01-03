楊金龍示警：實體經濟與金融脫鉤 加劇資產泡沫化疑慮

新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球經濟金融體系帶來巨大衝擊，中央銀行總裁楊金龍指出，肺炎疫情帶來的超寬鬆貨幣政策導致金融市場劇烈震盪；雖然實體經濟仍相對低迷，但部分金融市場則呈強勁反彈，實體經濟與金融市場似已出現脫鉤，恐加劇對金融不穩定的擔憂，甚至資產泡沫化的疑慮。

楊金龍在央行報告中指出，肺炎疫情已為全球及台灣帶來嚴峻的挑戰，央行期盼全球防疫的有效疫苗能儘速研發完成，且接種情況良好，有助疫情所致的衝擊早日減緩，如此一來，主要央行所採的寬鬆貨幣政策（QE措施等）方能有序退場，從而減緩金融不穩定的隱憂、減輕小型開放經濟體所承受的外溢效應。

楊金龍強調，政府、金融體系及民間部門均應持續性地支持疫苗研發，並致力於防疫的相關措施，俾使大眾的生活及經濟活動等能早日恢復正常。

央行在報告中指出，肺炎疫情與氣候變遷均屬天然災害的一種，但新冠肺炎疫情導致的問題若不妥善處理，其所引發的衝擊與挑戰恐甚於氣候變遷。

央行認為，當前全球經濟前景仍存在相當不確定性，主因疫苗的有效性與施打進度仍具不確定性，若疫情惡化致各國須延長採取管制措施的時間，金融市場恐趨向風險規避，進而削弱全球經濟成長。鑑於為因應新冠肺炎疫情危機，主要國家已大採前所未有的寬鬆性貨幣政策及擴張性財政政策，這些廣泛、強力之緊急性措施，已使政策操作空間進一步縮減。