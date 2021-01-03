0050勇奪2020年ETF吸金王 2021三趨勢最火

2020年國內指數化投資需求爆發，ETF投資人數成長到167萬人，年增達80萬人，創下台股掛牌商品最熱發展紀錄。瞄準國人投資需求飛快成長，2021年投信持續擴大募集，並兵分三路鎖定配息、趨勢型及指數型基金，為業界最看好的發行主流。

2020年國內指數化投資商品創下三大紀錄，包括ETF總受益人達到167萬人、總規模1.79兆元、交易量首度衝3兆元。締造歷史成績的產品集中在台股配息型ETF，整體上市櫃220檔ETF，僅14檔產品（包含新募集）規模增加百億元，同時有14檔受益人增加萬名以上。

上述14檔吸金力最強的ETF，四檔是台股配息型ETF、八檔為債券型ETF；人氣最高的14檔產品更有八檔台股配息型產品，並有三檔5G ETF、三檔ESG ETF。如規模吸金王為元大台灣50（0050），元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+（00881）等都上榜。

看好國人收益需求強，群益投信、永豐投信去年底前後申請台股ESG指數資格認可，此前還有國泰投信和中信投信取得ESG債券指數授權，使配息型ETF持續為今年投資熱門，且大多數產品主打「配息+ESG」，此一策略不僅為通路熱賣保證，更逐漸為各投信完善產品線必備。

另一方面，也有投信嘗試拓展海外配息型產品，中信投信預計同步募集恒生中國高股息指數的ETF。

復華投信新金融商品部副總經理廖崇文和富邦投信量化暨指數投資部主管呂其倫則認為，科技題材的趨勢產品是今年更大發行熱點，高配息產品逐漸有飽和的狀況，但若是新科技應用、額外做配息，更能叫好又叫座。

去年代表有元大、復華和國泰投信前後募集5G ETF，全面締造同類型新基金的發行紀錄。復華投信持續評估利基趨勢的產品發行，富邦投信則和中信投信相繼申請台股半導體指數認可，近期還有富蘭克林華美投信申請潔淨能源指數。