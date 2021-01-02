2021年上半年 這五張信用卡仍居風雲「神卡」寶座

迎接2021年，各家銀行紛紛公布最新的信用卡權益，首先，大家最關注2021年到底哪張信用卡最威？哪張可以無腦刷卡？哪張現金或點數回饋最超值？以及去年最好刷的幾張卡王，是不是還那麼好康？2021年上半年預料這五張卡仍將穩居風雲寶座，包括享3%賴點數回饋的「富邦J卡」、2%現金回饋的「花旗PLUS卡」、有假日神卡及長輩卡之稱的台新銀玫瑰Giving卡假日有3%回饋，這三張均可無腦刷；此外連結數位外幣帳戶的「永豐幣倍卡」享行動支付國內最高9%回饋，以及新發行的中國信託英雄聯盟卡指定數位通路最高10%回饋亦聲勢看漲。

據各家銀行最新公布信用卡權益來看，去年下半年調整優惠普遍都延期到今年2月底或第1季底，部分已宣布延至上半年或到今年底。其中民眾接受度最高、規則最易懂的現金回饋無腦刷方面，目前以花旗銀行現金回饋PLUS卡國內海外消費一律2%現金回饋最高，且一口氣延長至2021年底，新戶首刷禮再加碼Apple Pay等十大行動支付前三個月10%回饋權益亦有到3月底。

另外去年躍升百萬神卡的富邦J卡，國內一般消費享3%LINE Points回饋無上限，LINE Points1點可抵1元延長六個月，回饋無上限亦可無腦刷，熱度延續至今年。此外成為「假日神卡」的台新銀玫瑰卡升級版-「玫瑰Giving卡」，只要綁台新帳戶扣繳卡費，於人事行政局公告節假日消費皆可享最高3%現金回饋，包含一般周末、中秋端午，和即將來臨的春節連假等，無腦刷最高回饋上限5,000元，平日消費滿額還有2次居家服務，幫清洗衣機、抽油煙機、床墊等，被稱為「長輩卡」，料可在假日時段獨領風騷。

中信銀去年底推出主打宅經濟的英雄聯盟卡，雖國內一般消費只1%回饋，但海外回饋2.5%，可幫遊戲迷省下國外買遊戲錢及手續費，主打遊戲平台、影音平台、雲端空間、美食外送、計程車最高10%現金回饋，涵蓋大部份遊戲迷在食住行上面所需生活景場，每月上限300元，還有電競滑鼠、電競耳機等3C周邊價值不低的首刷禮，預料仍可引起一定迴響。

此外，永豐銀的幣倍卡無疑是網路討論聲度最高的一張信用卡，尤其2021年條件大放寬，其中符合懂匯、超匯二大資格條件門檻降低，從外幣往來需8萬、20萬元等值台幣，直接降成等值台幣100即符合懂匯，10萬元以上符合超匯資格，引起網友紛紛詢問到底該如何申辦數位帳戶。同時回饋上限也增加，符合懂匯資格（100元）小資族且綁定數位帳戶，每月以行動支付消費5,000元以內享8% ，而達成超匯資格每月國內消費滿1萬元以內享9%，國外更高達10%。但要留意合作通路取消街口，因此部分卡友想藉街口繳費功能再折扣的雙重優惠恐怕要另尋方法。

新春卡界提高權益的好消息則是玉山銀行宣布2021年開始商務御璽卡加油不限金額享5%現金回饋，高於之前的3%，每月回饋上限200元，為汽車族卡友新春帶來一大福音 。