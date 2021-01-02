剪刀準備？2021年這些信用卡權益縮水了

剪刀準備？迎接2021年來臨，揮別過去一年，信用卡也要「斷捨離」。各家銀行元旦起紛紛公布新一年度信用卡權益，有些縮水、有些升級，民眾最好把手邊的信用卡拿出來好好檢視一番，留下真正省卡與神卡，可讓荷包瘦身，也能神清氣爽迎接新氣象。

民眾要注意2021年有不少信用卡福利退場與權益縮水。包括好幾張頗受卡友好評的信用卡，減少現金回饋或增加限制。例如台新街口聯名卡整體回饋率從6~8%降至4~6%。其中一般實體卡的消費回饋從1.5%降至1%；若用手機App掃碼支付加碼活動，非指定通路4%與指定通路6%高回饋改成限晚上時段，需在晚上6時到半夜12時支付且需單筆消費滿100元才能折扣。

聯邦銀行賴點卡LINE Pay Money 繳卡費再2% LINE Points 回饋已經結束。星展銀行eco卡國內消費總回饋3%維持不變，但其中加碼1.5%部份每月回饋上限從150元降至100元，且限首季前申辦。凱基銀行魔buy卡行動支付優惠從最高10.7%降至8%。

捷運族常用的JCB卡每月1日登錄搶10%回饋延續到2021年，但要小心的是名額增加了但是每月每卡回饋上限從100元縮水至50元。兆豐e秒Happy悠遊鈦金卡，增加需一般消費刷滿1,000元才享悠遊卡自動加值5%回饋。

有些交通優惠是適用優惠的信用卡卡別減少了，例如高鐵族常刷國泰世華卡購票，上月一定消費登錄可享票價金額10%之等值紅利回饋，去年有5種等級卡可用，今年只剩世界卡(不含聯名卡)、Costco無限卡及Costco御璽卡。

許多上班族常會用到的停車優惠方面，過去只限每日限停2~3小時，銀行今年新增加「每月累計上限」，例如台新財富無限和新光三越無限都是每月30小時，去年才調整過需刷卡滿8,000元調高至12,000元，今年又再調整使用上限為每月10~30小時內；另外台企銀也拉高免費停車的前月刷卡消費門檻，從5,000元提高至7,000元，上班族想免費停車，恐怕得多辦幾張卡或更用力刷卡了。

至於餐廳優惠部份，也傳出部份卡別調整可使用打折優惠或二人同行一人免費的餐廳內容，部份包括米其林三星餐廳頤宮等與多家卡終止合作，常使用信用卡享折扣的美食族，要留意常去的餐廳可能不再折扣。

運動健身方面，國泰世華銀KOKO icash卡回饋上限從7％降至6％，並新增每月上限300元。航空哩程卡方面，玉山only卡指定通路13倍紅利部份每周期新增設上限100萬點，抵帳單每月降為1000元，顯示2021年銀行不管存匯利率優惠還是信用卡優惠都在不斷縮減，卡友使用前宜多加留意。