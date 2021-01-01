外資回籠 台股展望樂觀

2020年台股在科技權值股第四季又有反彈帶動，台股表現亮眼，無論周線、月線及年線皆收紅。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸說，近一年台股表現亮眼，原因不乏科技類股帶動表現，年關將近，也見外資陸續回補金融、傳產類股，除半導體外，傳產如玻璃、塑化、水泥等產業昨（12/31）收盤皆上漲；預估第1季指數將維持高檔整理格局，2021整年將呈現N型走勢，類股輪動加速，投資人可視本身風險，不妨分批逢低擇優介入。

針對新冠肺炎疫情的變化，郭修伸表示，整體來看2020年，台灣相對於國際市場上防疫較為出色，儘管近期出現本土案例，但希望不至於快速擴大或惡化，若疫情轉變快速，則對金融市場影響，則又是另一項無法控制的變數，投資人可以持續觀察疫情發展。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄也表示，科技產業仍是台股明年投資主軸，也是2021年重中之重，投資台股布局科技類股是越往上游業績越為看好，受到半導體產線完整、美中貿易戰拉鋸、華為採購禁令等因素影響，台灣廠商2020年整體看是正面受惠的，而著眼長期趨勢方向，也可看往政策支撐與產業發展的方向，包括如：環保節電、綠能、電動車、智慧交通與生技醫療等創新科技與新消費趨勢概念主題去投資，台灣不乏績優廠商。

富蘭克林華美投信表示，2021年台灣股票市場展望樂觀又具有科技業利多，因全球市場低利環境，至少仍延續至年底，美國不至於快速升息，台股因具3.67%高股息水準，股利率僅次於主要市場如英國4.77%、香港3.98%，加上台灣科技產業占有大盤半數以上權重，將持續吸引外資入場；針對台股投資不妨趁機尋找落後補漲或產業具連續季度業績表現支撐的標的，可分批逢低入場布局，或以定期(不)定額方式，做中長期台股基金投資