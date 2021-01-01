元大銀行將串聯集保 共同邁向開放金融

元大銀行為了掌握市場數位金融業務發展趨勢，持續推動以「客戶」為中心的創新金融服務，並配合主管機關發布的「金融科技發展路徑圖」，加速推動開放銀行重要措施。元大銀行將攜手臺灣集中保管結算所共同規劃Open Banking第二階段業務，使消費者在完成銀行端身分認證及確認授權範圍後，透過Open API技術，可以直接在臺灣集中保管結算所開發的「集保e存摺」APP查詢元大銀行臺外幣存款餘額及交易明細等完整帳務資訊，有效整合客戶資訊應用場域，串聯集保結算所共同邁向開放金融。

元大銀行2019年3月加入財金公司開放API研究暨應用發展委員會，成為Open Banking第一階段首波完成平台上架的金融機構之一，與多家業者合作，透過Open API第一階段公開資訊查詢，提供銀行匯利率及信用卡等產品資訊，功能上線至今已獲累計近80萬次查詢。為提供客戶更多元化的金融服務與應用場景，持續進行技術深耕發展與第二階段業務洽談，日前已獲得主管機關核准進行開放銀行第二階段業務，與集保公司合作的相關服務，將於2021年雙方系統測試完成後上線推出。

元大銀行期望藉由跨產業領域的資訊整合與服務，創造更大的資料價值，並發展新型態商業模式，重新設計成更符合消費者多元需求的金融服務，使元大銀行之產品、服務、夥伴關係及銷售通路等各層面更具革新性及競爭力，主要著眼於提升客戶服務便利性、落實普惠金融發展與發展金融生態圈三項重點：

1.提升客戶服務便利性：客戶除可透過暨有通路服務外，將增加資訊獲取管道，有效降低客戶親臨分行之不便。

2.落實普惠金融發展：增加與客戶的接觸點，擴大服務客群，以吸引潛在客戶成為元大銀行服務對象，增進客戶數基礎。

3. 發展金融生態圈：藉由跨領域之合作，促進不同產業間交流，共同打造開放金融場景。

元大銀行說，希望開放銀行第二階段上線導入後，有更多元化的市場趨勢，創造不同場景生態，並期待在未來串聯開放銀行第三階段應用，元大銀行數位金融也將依循主管機關的腳步，快速開放、積極參與，共同打造開放金融的未來。