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開放銀行二階段…客戶資訊應用 有效整合

經濟日報 / 記者夏淑賢╱台北報導

金管會宣布核准開辦「開放銀行」（Open Banking）第二階段業務銀行名單，國泰世華、元大等入列，將與集保公司合作共同規劃第二階段業務，使消費者在完成銀行端身分認證及確認授權範圍後，可直接在集保開發的集保e存摺App查詢台外幣存款餘額及交易明細等完整帳務資訊，有效整合客戶資訊應用場域。

擔任財金公司開放API研究諮詢小組召集人的國泰世華銀副總王志峰表示，國泰世華銀積極參與開放銀行的發展，在推動第二階段消費者資訊查詢的應用，是第一家與集保合作規劃相關應用情境的銀行，實現開放銀行的精神。未來也將持續協調各家業者，為台灣在數位金融搶得國際性關鍵角色。

國泰世華銀前年10月即與財金公司啟動開放API平台，率先開發18支符合金管會和財金公司規範的API，並上架至財金公司管理平台，完成開放銀行第一階段的公開資料查詢，也與多個第三方服務提供業者完成介接，希望能帶領台灣金融業跟上國際腳步，達到整體科技金融業數位轉型的目標。

元大銀行加入財金公司開放API研究暨應用發展委員會，成為開放銀行第一階段首波平台上架的金融機構之一，與多家業者合作，透過公開資訊查詢，提供銀行匯、利率及信用卡等產品資訊，功能上線至今已有近8萬次查詢。為提供客戶更多元化金融服務與應用場景，持續進行第二階段業務洽談，獲金管會核准進行開放銀行第二階段業務，與集保合作預計2021年雙方系統測試完成後即上線推出。

國泰世華 金管會 華銀

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