「開放銀行」二階段 七家過關

金管會昨（31）日公布「開放銀行」第二階段核准名單，華銀、元大、中信、兆豐、一銀及國泰世華銀行等六家銀行與集保合作案，以及遠東銀行與遠傳電信合作案，分別獲准辦理「開放銀行」第二階段「消費者資訊查詢」業務。

金管會表示，銀行與集保或遠傳已完成上線前測試，相關程序完備後服務將儘速上線，讓我國開放銀行邁向第二階段新里程碑。

「開放銀行」（Open Banking）主要是將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可獲得更多元金融服務，由第三方服務提供者（TSP業者）來做帳單整合、分析等服務，歐盟、英國、新加坡及香港等已陸續採行。

金管會2019年敲定三階段推動「開放銀行」，第一階段先開放公開資訊查詢，如房貸利率、信用卡商品等。

TSP業者透過共通的應用程式介面（API），可介接到各銀行商品資訊，讓客戶透過App就可輕鬆比較各銀行房貸利率等。

第二階段，則是開放消費者資訊查詢，在客戶同意下，TSP業者提供帳戶整合服務，例如將小陳在六家銀行存款、信用卡等資訊做整合。

第三階段，開放交易資訊。TSP業者做帳戶整合後，可進一步透過App直接連結帳戶扣款，做消費支付，也可調整帳戶間資金。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，第一階段公開資料查詢2019年9月已上線，有25家銀行跟七家TSP業者合作。

第二階段部分，金管會昨天公布，已分別同意華銀等六家銀行與集保，以及遠銀與遠傳，分別合作辦理消費者資訊查詢業務，集保與遠傳分別扮演TSP角色。

以集保與六銀行合作為例，消費者若是這六銀行客戶，也是集保e存摺會員，可透過集保的App，查詢在銀行的台幣、外幣活存與定存餘額、交易明細等資料。

至於遠銀與遠傳合作案，則可在遠傳的App，查詢客戶在遠銀的台幣、外幣活存與定存餘額、交易明細、信用卡歷史帳單等。

對消費者來說，透過TSP的App就可方便查詢，掌握在銀行的資訊，或查到歷史交易資訊，不必再跟銀行申請舊帳單。

除此，也可透過App更改對帳單寄送地址，不必逐一跟各銀行更改，不過，這兩個合作案尚未提供這項服務，未來服務項目也可再申請擴增，後續也會有其他銀行，申請加入這兩個平台。