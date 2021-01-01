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高階財管…四券商獲准 一家審核中

經濟日報 / 記者邱金蘭葉憶如╱台北報導

為推動證券商理財產業升級，金管會昨（31）日公布證券商高階財管新方案核准元大證券、兆豐證券、永豐金證券及國泰證券等四家辦理，另有一家還在審核中，還有一家因被裁罰沒有獲准。

金管會證期局副局長蔡麗玲昨日表示，2020年有六家證券商申請辦理高階財管業務，元大、兆豐、永豐金及國泰等四家證券商獲准辦理，銀行是分二階段申請，但券商沒有分階段，採取隨時可申請隨時審核制度。

為因應高資產客群理財需求及推動我國證券商理財產業升級，金管會鬆綁法規，讓證券商可為資產淨值1億元以上高資產客戶提供理財服務，先前傳有十家券商符合開辦資格，證期局證實六家申請，最後元大、兆豐、永豐金及國泰等四家券商獲准，其中可獲擴大複委託、財富管理與債券自營三項都核准的有元大證、兆豐證二家，永豐金證與國泰證均獲准開放複委託。

證券商得申辦高資產客戶服務的資格條件，包括法定財務比率（申請前半年自有資本適足率逾200%）、財務條件（最近期經會計師查核簽證財報淨值達100億元以上）及法令遵循（未受警告以上重大處分）等條件。

金管會說，證券商申請以複委託管道、財富管理管道、於營業處所買賣（自營）提供高資產客戶服務，或申請對海外子公司發行境外結構型商品辦理背書保證者，應先分別經券商公會（複委託）、證券交易所（財富管理、背書保證）、櫃買中心（自營）初審，再轉送金管會核准。

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