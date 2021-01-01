壽險增提外匯準備金 創高

新台幣對美元2020年大幅升值逾5%，壽險業增提外匯價格變動準備金也創歷史新高。金管會最新統計，2020年十家壽險公司申請316.2億元，是2019年的4.65倍，並寫下新紀錄，其中國泰人壽增提四次總計70億元居冠。

壽險業每年新增保費收入逾兆元，多數擺在海外，九成用美元計價，為避免新台幣升值造成匯率損失衝擊獲利，除積極買貨幣衍生性商品避險，各壽險公司也積極增加外匯價格變動準備金庫存「自救」，申請動用平常提列的外匯價格變動準備金抵銷。金管會保險局日前公布，壽險公司2020年前11月匯兌成本2,603億元來到歷史新高，12月新台幣續升，匯兌成本恐再飆高，將衝擊壽險業12月損益。

金管會保險局副局長王麗惠昨（31）日表示，截至12月29日，2020年有十家壽險公司共申請增加提存316.2億元，申請次數超過二次且獲核准的是國壽、新壽、南山、中壽、全球人壽、元大人壽與第一金人壽，遠雄與宏泰人壽申請一次獲准，遠雄人壽另申請6億元未核准，因此2020年總核准金額為285.2億元。

2019年只有富邦、南山、台灣與元大人壽四家壽險，向保險局申請增提外匯價格變動準備金並獲核准，總金額僅68億元。2020年次數與金額均大增，截至11月底的壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為429億元。

壽險業去年若不避險，光匯兌損失將高達4,621億元，但因避險契約避掉3,354億元與116億元外匯準備金沖抵匯損後，一來一往，使去年前11月壽險業匯兌成本為2,603億元。