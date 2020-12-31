守住防線 匯市封關硬收28.508元 全年升幅5.6％

匯市在央行「強力鎮守」下封關，在出口商拋匯的龐大壓力下，新台幣匯率二○二○年封關仍守住盤中廿八元、尾盤廿八點五元的雙防線，以廿八點五○八元封關。累計全年升值一點五九八元，升幅達百分之五點六一。央行表示，新台幣兌美元升值主要反映台灣基本面良好， 全年升幅小於歐元、人民幣及韓元。

匯市主管表示，央行苦撐到二○二○年最後一天，但「大勢所趨」下應會逐步放鬆，預期雙防線很快就會失守，「向廿八元掰掰、邁向廿七元」。

二○二○年台股封關日創新高，年漲幅逾二成，新台幣升值也「壓力山大」。昨天新台幣兌美元匯率盤中一度升抵廿八點○九五元，但央行鐵了心死守雙防線，有年底作帳需求的出口商也不客氣地瘋狂拋匯，雙方多個回合交戰激烈。

終場新台幣匯率以二八點五○八元最低點作收，微貶○點一分，續創一九九七年七月卅一日以來、近廿三年半新高，也創一九九七年以來封關價新高；台北及元太外匯市場總成交金額爆量至廿點五七億美元。

回顧二○二○年，年初新冠疫情爆發重創股匯市，新台幣匯率三月甚至曾貶至卅點五元。但隨著各國祭出史無前例的無限量寬鬆措施救市，台灣防疫得宜，經濟基本面穩固，加上資金匯回，使股匯雙漲，新台幣匯率升破彭淮南防線，持續測試廿八元整數關卡，央行年底也一度放手讓新台幣收盤升破廿八點五元。

展望後市，匯銀主管認為，從近期央行盤中並無趁勢推貶台幣，僅於尾盤作價來看，央行態度仍是緩和台幣升值走勢而非扭轉趨勢。就整體面來看，台灣經濟動能延續，且國際疫情未解，寬鬆貨幣政策不會結束。預期台幣基本面及資金面優勢仍在，升值壓力有增無減。