華南、兆豐開辦開放銀行第二階段業務 跨業查詢更便利

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

華南銀行今日(12/31)獲得金管會核准開辦「開放銀行第二階段業務」，將與臺灣集中保管結算所)合作，在兼具資安與便利的前提下，提供客戶資產一站式整合服務，為公股行庫首家獲准開辦的銀行，展現打造華南金融生態圈的決心。

兆豐銀行也獲得金管會首波核准開辦開放銀行第二階段業務，與集保合作，通過身分驗證流程後即可透過集保e存摺查詢存款餘額及明細，提供客戶完整的資產配置。兆豐銀行表示，將持續與新創業者合作，發展以客戶為中心的金融服務，積極拓展金融生態圈，實現多元金融服務場景，落實普惠金融。

金管會分三階段推動開放銀行，108年10月上線的開放銀行第一階段僅開放如匯率、利率等公開資訊，現已進展至第二階段將消費者資訊查詢，將在客戶同意下，提供消費者資訊予TSP業者(第三方服務提供者)，讓客戶享有更便利的資產查詢、帳務整合等服務，奠定了台灣開放金融重要的里程碑。

華銀表示，開放銀行第二階段涉及客戶資料及客戶權益，開辦這項業務須具備三個要件，第一、選擇優質合規的TSP業者，開放銀行進入第二階段後，TSP業者肩負保護消費者資料的重任，因此必須選擇合法合規且具備資料保護及風險管理能力的業者，華南銀行在選擇TSP業者上是經過嚴格的遴選程序，確保TSP業者屬於財務健全、具備資訊風險控管能力、注重消費者權益等之優質合規業者。

第二、確認取得客戶同意授權，為保護消費者權益，華南銀行依循銀行公會訂定的安全控管規範，在消費者點選開放銀行第二階段服務時，可以自行選擇同不同意開啟這項服務，華南銀行將先取得客戶確認同意授權後，始能讓客戶使用，客戶每次授權期間為三個月，期滿將再次取得客戶授權後才能再繼續讓客戶使用開放銀行服務。

第三、資訊安全，資訊安全一向是華南銀行最重視的，本次合作的TSP業者集保公司，資安防護相當嚴謹，並具備資料保護及風險管理的經驗，且為確保消費者持續在資訊安全的前提下使用開放銀行服務，華南銀行每年都將進行對TSP業者實地查核或委由公正第三方查核單位進行查驗，就是要讓消費者用得安心。

華銀表示，本次攜手集保，將提供給客戶在「集保e存摺」APP上之資產一站式整合服務，讓客戶能更便利的掌握證券投資的款券資料，進而掌握資產配置與利用。未來，也將在具備資訊安全的前提下漸進式開放，提供客戶更便利的金融服務。

華銀指出，開放銀行已是國際趨勢，未來透過開放金融模式，消費者將不受到任何限制，在不同的通路、不同的場域、不同的情境下，都能隨心所欲使用金融服務與交易。華銀將多方位延伸觸角擴大服務生態圈，持續與多家新創業者合作嘗試更具創新性的合作計畫，打造優質華南金融生態圈。

華南銀行 兆豐銀行 生態

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