三商壽再降元月宣告利率 富邦人壽不變

2021年元月壽險業利變保單宣告利率1月1日公布，因正值元旦假日，部份公司提早宣布，其中大型壽險公司富邦人壽已確定元月維持宣告利率不變，三商美邦人壽則只調整13張台幣利變停售商品，現售商品不變。

三商美邦人壽表示，元月美元利變現售商品維持不變，台幣利變壽現售商品維持不變。台幣利變年金調降5~10個基本點（1基本點等於0.01個百分點）調整之後現售台幣利變年金宣告利率落在1.55%~1.6%。元月合計共13張商品受到影響。

富邦人壽除了今年7月有稍微調高美元保單利率至3.05%以後，就再也沒有調整各幣別利變保單利率，明年元月持續維持不變。目前市場上各家壽險主要美元保單利率，約在2.8～3.2%；台幣高利的利變壽險宣告利率約在1.5～2%及以下。最低的利變年金險利率已不到0.35%。