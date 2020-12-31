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防止壽險、票券成打炒房漏洞 央行再邀喝咖啡

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
政府連環拳打炒房，今天央行再邀請民營銀行、壽險公司及票券公司座談，要求嚴格控管工業區土地貸款。 報系資料照／記者葉信菉攝影
政府連環拳打炒房，今天央行再邀請民營銀行、壽險公司及票券公司座談，要求嚴格控管工業區土地貸款。 報系資料照／記者葉信菉攝影

繼周二邀請8家公股銀行「喝咖啡」、提出「楊三點」後，今天央行再邀請民營銀行、壽險公司及票券公司座談，要求嚴格控管工業區土地貸款，避免工業區土地囤地及炒作。央行官員表示，銀行針對工業區土地貸款訂有自律規範，不希望壽險及票券業成為打炒房漏洞，因此今天除邀請民營銀行外，另邀請壽險及票券公司，籲請審慎辦理工業區土地抵押貸款業務。

為強化工業區土地融資風險控管，周二（29日）央行邀請8家公股銀行，提出「楊三點」，包括：落實土地抵押貸款貸前審查及貸後覆審、透過銀行自律規範強化閒置工業區土地的開發利用，以及對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格的授信條件。

央行今天除邀八家民銀銀行延續「道德勸說」外，不希望囤地炒房的資金以為只有銀行要強化風險控管，而壽險或票券業不用，因此今天還邀請了4家人壽保險公司及4家票券金融公司來座談，要求壽險或票券業也要「參考」銀行業訂定「自律規範」，避免金融機構資金流供工業區土地囤地炒作，使價格上漲，影響企業正常設廠或營運資金的籌措。

央行業務局官員表示，壽險及票券業辦理的土地融資案量及金額並不多，也多比照銀行業工業土地自律規範的規定來融資，歷年金檢也沒有發現壽險或票券業對工業區土地融資有過於寬鬆的現象，但央行要超前部署，避免未來可能成為漏洞。

央行金檢處官員指出，央行辦理金檢工作會配合業務局的政策，實地了解各金融機構的辦理情形。但既然是「自律規範」，就不會列為金檢項目，僅會加以「關注」，若金檢發現金融業違背自律規範的情形，會要求改善，不會處罰。

央行 壽險公司 炒房

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