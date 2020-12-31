壽險公會「保全/理賠聯盟鏈」 明年1月開辦

壽險公會今（31）日表示，歷經半年試辦後，其保險科技運用共享平台所屬「保全/理賠聯盟鏈」業務，已經獲得金管會同意，2021年1月起正式開辦上線。

壽險公會表示，這項業務擇定有效契約保戶使用頻率較高的部分保全事項變更，及醫療保險金理賠申請為適用範圍。

參與公司除原參加試辦的台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、元大人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰世紀產險及富邦產險等11家產壽險公司外，新增台銀人壽、保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、合作金庫人壽、友邦人壽及法國巴黎人壽等七家壽險公司。

有投保上述18家產壽險公司的保戶，可透過各該公司的官網、App或業務員行動服務等，提出理賠或保全變更服務申請，經過保戶授權後，即可透過系統通報其他17家保全/理賠聯盟鏈的成員，讓其他該名保戶也有投保的同業，啟動相關服務。

受理過程運用區塊鏈技術留存相關申請歷程記錄，除了避免傳統申請方式的奔波與不便，還提供保戶便利的服務體驗，降低保險業人工作業及重複投資的經營成本，達到民眾和業者雙贏的效益。

壽險公會表示，將依實際執行情況持續檢討優化相關作業流程，未來並以逐步擴大適用範圍，及納入所有保險公司參與為目標。

另外，壽險公會保險科技運用共享平台底下的電子保單存證業務，也在金管會的協助及壽險公會與會員公司共同努力下，2020年底陸續上線。

初期參與這項業務的公司包括：台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、南山人壽、新光人壽、富邦人壽、元大人壽及三商美邦人壽等八家。

電子保單存證業務運用數位簽章、時戳及區塊鏈存證等技術，提供電子保單存證服務，參與公司完成承保及契約變更後，可透過該平台發展的區塊鏈技術，將該保單的完整內容及批註變更資料歷程記錄，以PDF檔進行憑證加簽後保存於平台存證資料庫中，未來若有保單真偽及內容爭議時，可提供公正第三方協助釐清相關事實。

壽險公會也就原本提供的投保紀錄查詢業務進行優化，2021年1月起，提供民眾透過線上方式查詢以自己為被保險人投保紀錄的服務，保戶可透過電腦或行動裝置連線壽險公會網站，在查詢專區完成身分識別後，查詢申請、繳費、案件審核與取得查詢結果均可在線上完成。

整體作業時間可在一到兩個工作天完成，比現行紙本申請方式的七個工作天大幅縮短。