快訊

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

開放銀行第二階段開跑 金管會公布核准名單

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（31）日表示，已同意華銀、元大、中信、兆豐、一銀及國泰世華銀行等六家銀行與集保公司，以及遠東銀（2845）行與遠傳電信（4904），分別合作辦理「開放銀行」（Open Banking）第二階段「消費者資訊查詢」業務。

「開放銀行」主要是將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可獲得更多元金融服務，由第三方服務提供者（TSP業者），來做帳單整合、分析等服務，歐盟、英國、新加坡及香港等，已陸續採行。

金管會去年敲定三階段推動「開放銀行」，第一階段先開放商品等公開資訊的查詢，如房貸利率、信用卡商品等。

TSP業者透過共通的應用程式介面（API），可介接到各銀行商品資訊，讓客戶透過App，就可輕鬆比較各銀行房貸利率等。

第二階段，則是開放消費者資訊查詢，在客戶同意下，TSP業者提供帳戶整合服務，例如將小陳在六家銀行存款、信用卡等資訊做整合。

第三階段，開放交易資訊。TSP業者做帳戶整合後，可進一步透過App直接連結帳戶扣款，做消費支付，也可調整帳戶間資金。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，第一階段「公開資料查詢」已在9月底前正式上線，已有25家銀行跟七家TSP業者合作。

第二階段部分，金管會已分別同意華銀、元大、中信、兆豐、一銀及國泰世華銀行等六家銀行與集保公司，以及遠東銀行與遠傳電電信，分別合作辦理「消費者資訊查詢」業務。

消費者如果是這七家銀行的網路或行動銀行特定客戶，及「集保e存摺」或遠傳電信APP會員，將可在APP上申請開放銀行服務。集保與遠傳電信，分別扮演TSP業者的角色，

以集保與六家銀行合作案為例，消費者如果是這六家銀行客戶，也是集保會員，就可以透過集保e存摺的APP，查詢在六家銀行的台幣、外幣活存餘額、定存餘額、交易明細資料等。

集保e存摺會員目前有130萬人，約80%客戶是會使用數位金融的會員。

至於遠銀與遠傳合作案，則是可以在遠傳的APP上，查詢客戶在遠銀的台幣、外幣活存、定存餘餘、交易明細、信用卡歷史帳單及交易明細等。

黃光熙表示，對消費者來說，透過TSP業者的APP就可方便查詢，掌握在銀行的資訊，或查到歷史交易資訊，不必再跟銀行申請舊帳單。

除此，也可透過APP平台，更改對帳單寄送地址，不必逐一跟各家往來銀行更改，不過，這兩個合作案並未提供這項服務，未來服務項目也可能再申請擴增，後續也會其他銀行，申請加入這兩個平台。

或另有其他的TSP業者跟銀行合作案，也都可以透過銀行向金管會申請。

黃光熙表示，銀行與集保或遠傳電信已完成上線前測試，待相關程序完備後，服務將儘速上線，讓我國開放銀行業務邁向第二階段新里程碑。

至於第三階段何時開放？黃光熙說，目前沒有時間表，看業者發展模式，漸進分階段推動。

遠傳電信 APP 金管會

延伸閱讀

金管會新財管方案開辦銀行 中國信託拔頭籌

遠傳提前完成跨年期間網路部署 伴用戶迎2021

金融業好威 前11月賺6,400億

金管會宣布不動產授信新規定 房貸八成以下更有利

相關新聞

爭搶新財管執照 落馬的銀行無奈敗在理專盜領案

金融業爭搶億元富豪財富管理生意，金管會今公布首批核准的新財管執照銀行，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀3家，國泰世華銀、台新...

保險新人事！中壽新董座由總經理黃淑芬暫代

中壽（2823）今（31）日傍晚發布重大訊息公告，宣布經董事會決議，補選中壽董事長，由任職滿三年的總經理黃淑芬暫代。

匯市封關！新台幣收28.508元、年升幅5.61% 創三年新高

為協助出口商年底作帳，中央銀行在2020年封關日當天重手打貶新台幣，使匯市豬羊變色、由升翻貶後報收。

放榜！搶港資 高階資產財管新制3銀行、4券商獲准開辦

為爭取取代香港金融中心地位，金管會推動「媲美星港」財富管理2.0方案，開放資產破億元以上的高階客戶財管新制，2021年元...

首批新財管執照 中信銀、兆豐銀、上海商銀拿下

為協助金融業進行億元富豪的財富管理生意，金管會今公布首批核准的新財管執照銀行，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀3家，國泰世華...

封關日央行守匯 新台幣午盤暫收28.506元

新台幣今（31）日午盤小幅升值0.1分，暫收28.506元兌1美元，成交金額為13.47億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。