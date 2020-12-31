開放銀行第二階段開跑 金管會公布核准名單

金管會今（31）日表示，已同意華銀、元大、中信、兆豐、一銀及國泰世華銀行等六家銀行與集保公司，以及遠東銀（2845）行與遠傳電信（4904），分別合作辦理「開放銀行」（Open Banking）第二階段「消費者資訊查詢」業務。

「開放銀行」主要是將金融數據的主導權還給消費者，使消費者可獲得更多元金融服務，由第三方服務提供者（TSP業者），來做帳單整合、分析等服務，歐盟、英國、新加坡及香港等，已陸續採行。

金管會去年敲定三階段推動「開放銀行」，第一階段先開放商品等公開資訊的查詢，如房貸利率、信用卡商品等。

TSP業者透過共通的應用程式介面（API），可介接到各銀行商品資訊，讓客戶透過App，就可輕鬆比較各銀行房貸利率等。

第二階段，則是開放消費者資訊查詢，在客戶同意下，TSP業者提供帳戶整合服務，例如將小陳在六家銀行存款、信用卡等資訊做整合。

第三階段，開放交易資訊。TSP業者做帳戶整合後，可進一步透過App直接連結帳戶扣款，做消費支付，也可調整帳戶間資金。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，第一階段「公開資料查詢」已在9月底前正式上線，已有25家銀行跟七家TSP業者合作。

第二階段部分，金管會已分別同意華銀、元大、中信、兆豐、一銀及國泰世華銀行等六家銀行與集保公司，以及遠東銀行與遠傳電電信，分別合作辦理「消費者資訊查詢」業務。

消費者如果是這七家銀行的網路或行動銀行特定客戶，及「集保e存摺」或遠傳電信APP會員，將可在APP上申請開放銀行服務。集保與遠傳電信，分別扮演TSP業者的角色，

以集保與六家銀行合作案為例，消費者如果是這六家銀行客戶，也是集保會員，就可以透過集保e存摺的APP，查詢在六家銀行的台幣、外幣活存餘額、定存餘額、交易明細資料等。

集保e存摺會員目前有130萬人，約80%客戶是會使用數位金融的會員。

至於遠銀與遠傳合作案，則是可以在遠傳的APP上，查詢客戶在遠銀的台幣、外幣活存、定存餘餘、交易明細、信用卡歷史帳單及交易明細等。

黃光熙表示，對消費者來說，透過TSP業者的APP就可方便查詢，掌握在銀行的資訊，或查到歷史交易資訊，不必再跟銀行申請舊帳單。

除此，也可透過APP平台，更改對帳單寄送地址，不必逐一跟各家往來銀行更改，不過，這兩個合作案並未提供這項服務，未來服務項目也可能再申請擴增，後續也會其他銀行，申請加入這兩個平台。

或另有其他的TSP業者跟銀行合作案，也都可以透過銀行向金管會申請。

黃光熙表示，銀行與集保或遠傳電信已完成上線前測試，待相關程序完備後，服務將儘速上線，讓我國開放銀行業務邁向第二階段新里程碑。

至於第三階段何時開放？黃光熙說，目前沒有時間表，看業者發展模式，漸進分階段推動。