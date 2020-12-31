彰銀衝刺數位帳戶 台幣最高享15萬元內1.5%優利活存

純網銀時代，彰化銀行搶攻年輕客群、開拓線上新客層商機，積極推展數位帳戶，推出眾多優惠及活動，迎合客戶多元數位需求，為吸引客戶開立「e財寶數位帳戶」，2021年1月1日起至12月31日止，舉辦數位存款「e財寶讓利全集中 5利high」活動，包括新台幣存款最高享15萬元1.5％優利活存。

彰銀表示，為鼓勵客戶體驗使用手機或個人網銀快速線上開戶的便利，自2021年1月1日起至3月31日止舉辦「e財寶薦者有份 抽iPhone送禮金」活動，凡「e財寶數位帳戶」既有客戶成功推薦一戶開立「e財寶數位帳戶 」，可獲得一次抽獎機會；推薦兩戶，則可獲得兩次抽獎機會，以此類推 ，不限推薦次數，每月抽獎，獎項有 iPhone 12、家樂福1000元即享券及統一超商200元虛擬商品卡。

凡被推薦人於活動期間內，首次開立「e財寶數位帳戶」並在線上開戶流程中輸入推薦人專屬碼即可獲得100元送禮金，總送禮金200萬元，額滿即止。

此外，彰銀自2021年1月1日起至12月31日止，舉辦數位存款「e財寶讓利全集中 5利high」活動，包括新台幣存款最高享15萬元1.5％優利活存，外幣優利活存及美元定存加碼優惠，美元、人民幣、日圓結匯優惠，單筆申購基金手續費最高3.8折，跨行轉帳及提款免手續費各10次，及新戶刷卡滿額禮加碼送100元等滿滿優惠回饋。