游資充裕！央行定存單餘額突破9兆元大關 創歷史新高

國內游資充裕，加上中央銀行為維持匯市穩定、今年頻頻進場調節，買入大量外匯並放出等量新台幣，使國內資金水位高漲；著眼市場資金淹大水，央行快馬加鞭收受資金，央行定存單餘額在今（2020）年最後一天終於突破九兆元大關，為9兆200.9億元，創下歷史新高紀錄。

回顧去年底，央行定存單餘額僅7兆7,180.3億元，短短一年間，央行定存單餘額便暴增1兆3,020.6億元。

央行統計顯示，12月以來，央行定存單到期7兆9,398.2億元，央行發行8兆3,384.75億元，顯示光是近一個月以來，央行就從市場上多沖銷掉3,986.55億元的多餘資金。

央行發行定存單的目的，是為了回收市場多餘資金，銀行將多餘頭寸存入央行，央行須付出利息給金融機構，因此，央行定存單餘額暴增，會使央行利息支出負擔變得更為沉重，進而影響繳庫盈餘達成。