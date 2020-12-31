開放銀行第二階段業務 中信銀獲准開辦

中國信託商業銀行今（31）日宣布，獲金管會核准開辦「開放銀行第二階段業務」，中國信託銀行客戶將可透過台灣集中保管結算所發行的「集保e存摺」App，跨平台查詢個人帳務資訊，這項服務預計明年上半年上線，提供消費者更便捷的金融服務。

集保e存摺App原本提供民眾查詢證券投資相關資訊，但投資人若想同步確認個人在不同銀行的帳務資訊，需分別登入各家銀行的網路銀行查詢，沒法在單一平台上完成。

配合開放銀行第二階段業務的發展，中信銀行將資料自主權回歸消費者，透過財金公司標準化的開放應用程式介面（Open API）串聯集保e存摺App，讓消費者於習慣場景，查閱與中信銀行往來之個人金融資料。

明年上半年服務上線後，中信銀行的客戶只需要在集保e存摺App申請連結銀行資料，完成身分確認與認證授權後，即可直接查詢中國信託綜合證券在中信銀行的交割存款帳戶餘額及明細，解決投資人時常需同步確認交割帳戶相關資訊的需求。

財金公司2019年10月啟動開放銀行第一階段業務之公開資料查詢，以非交易面的金融資訊為主；第二階段的消費者資訊查詢，著重將資料自主權回歸消費者。

在客戶同意下，TSP業者（Third-party Service Provider，第三方服務提供者）可提供帳戶整合服務，整合客戶在不同銀行的存款、信用卡等資訊，讓客戶可在同一個平台或頁面檢視。

中信銀行積極洽詢更多TSP業者合作意願，以實際行動呼應相關政策及發展，打造更便捷金融跨業生態圈；這次跟集保合作，期盼將金融結合生活、生活融入金融，提供最有溫度的客戶體驗及服務。

身為國內金融服務領導品牌，中信銀行目前已攜手國內許多業者，將金融服務布建於消費者生活場景中，建構跨業服務生態系，如分別與台灣中油公司、中華航空公司合作，打造交通旅遊生態圈，亦與LINE Pay聯手建立社群支付生態圈等。