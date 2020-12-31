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保險新人事！中壽新董座由總經理黃淑芬接任

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
中壽董事長，由任職滿三年的總經理黃淑芬升任。（本報系資料庫）
中壽董事長，由任職滿三年的總經理黃淑芬升任。（本報系資料庫）

中壽（2823）今（31）日傍晚發布重大訊息公告，宣布經董事會決議，補選中壽董事長，由任職滿三年的總經理黃淑芬接任。

中壽高層人事連番調動，除前董事長王銘陽2020年3月正式退休後，由副董事長郭瑜玲升任，不料才隔不到10個月，郭瑜玲就跟進宣布退休，自明天正式生效。由於王銘陽、郭瑜玲與黃淑芬均來自南山人壽，開發金（2883）上周也才提前公布派任在中壽的董事代表人，由金控外籍總經理龐德明取代郭瑜玲，一度引發市場揣測董事長人選，不過今日正式公告，由黃淑芬接班。

黃淑芬2018年2月13日時升任中壽總經理職務，事隔近三年，再度接任董事長，效期將自明天（2021年元月1日）正式生效。

黃淑芬是中華民國第一位女性取得美國正精算師資格人員，具近30餘年壽險經營的實務經驗，在中國人壽服務期間，管轄精算商發、行銷企劃、資訊、售後服務、財務會計及所有通路等相關部門，帶領各部門陸續完成核心系統轉換及規則引擎上線，並導入電子保單服務，及積極發展電子商務平台與行動投保業務，整合公司系統資源提升作業自動化及無紙化。

中壽是老牌保險公司，截至2020年9月底，中壽已是總資產2.13兆元、國內第五大壽險公司，較2002年時1,157億元，成長17倍。今年前11月中壽稅後獲利161.88億元，每股稅後獲利3.42元。

中壽 壽險公司 退休

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