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金管會新財管方案開辦銀行 中國信託拔頭籌

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中國信託商業銀行表示，今(31)日獲得金管會核准，成為首批開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，提供總資產逾新台幣1億元以上之高資產客戶更多金融商品與服務。

因應高資產客戶多元複雜的財管需求，金管會今年8月頒布新財管方案，明定高資產客戶需求多屬較高複雜度，銀行應符合財務健全性、管理資產規模、守法性、內部控制制度及風險管理文化之有效性、經營業務能力與資源投入情形等五大標準，並經申請核准始得辦理。

中國信託銀行獲准成為首批新財管方案開辦銀行後，將善用其金融市場領先地位及產品創新能力，設計更多元的金融商品，結合完善的海外平台，提供高資產客戶媲美香港及新加坡等金融中心的國際級服務，協助客戶掌握全球金融市場脈動及滿足其投資需求。

中信銀行以「需求方案導向服務(Solution-based Services)」滿足客戶多元理財需求，針對私人理財團隊，提供每年400小時教育訓練，協助取得專業證照，搭配全方位專家團隊，提供客戶優質的財富管理服務。

中信銀行也持續強化私人理財專業團隊對風險管理、法令遵循、內部控制文化意識與遵循，透過宣導、教育訓練與滾動式風險態樣監控查核，建立公司對違規舞弊零容忍的認知，確保客戶權益。

2018年起中信銀行推出「臻富家」私人理財服務，善用廣大內外部資源，提供客製理財方案，持續獲得國際大獎肯定，包含16度榮獲《Euromoney(歐元)》雜誌之私人銀行與財富管理調查，頒發台灣最佳財富管理暨私人銀行，14度榮獲《The Asian Banker(亞洲銀行家)》雜誌評選為台灣最佳個人金融銀行(Best Retail Bank in Taiwan)。

今年更獲得《Asiamoney(亞元)》雜誌評選為台灣最佳財富管理暨私人銀行(Best Domestic Private Bank in Taiwan)、台灣最佳高資產客群服務銀行(Best for HNW in Taiwan)雙料肯定；《AsiaRisk(亞洲風險)》雜誌也評選為台灣年度最佳衍生性金融商品。

中信銀行 中國信託商業銀行 財富管理 金管會

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