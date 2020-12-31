2021年勞工紓困貸款 1月8日起開放申貸
土地銀行表示，2021年勞工保險被保險人紓困貸款於1月8日開始受理申貸 ，農曆年前有融資需求的勞工，可把握時限，盡速申請。
土地銀行自2003年迄今已第18年配合政府政策辦理勞工保險被保險人紓困貸款，讓申貸勞工朋友均能如期在農曆春節前夕取得貸款款項，平安過個好年。
為免勞工朋友往返奔波，土地銀行2021年首次開放全線上作業，且提供非土地銀行存款客戶線上申請數位存款作為撥款帳號，檢核成功之申請人，可全程於線上完成申請、簽約對保、撥款手續，免臨櫃、排隊的麻煩，在家或辦公場所亦可輕鬆完成，手續十分簡便。
土地銀行表示，申貸本項貸款不需負擔任何費用，勞工保險被保險人如有融資需求請逕洽土地銀行各地分行或線上申辦。
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