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車險國道或假日增額 富邦產推網路投保

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台中市政府警察局交通警察大隊30日表示，為因應2021元旦連續假期大量返鄉及觀光旅遊車潮，屆時將展開交通疏導措施及管制。（警方提供）
台中市政府警察局交通警察大隊30日表示，為因應2021元旦連續假期大量返鄉及觀光旅遊車潮，屆時將展開交通疏導措施及管制。（警方提供）

富邦產險今(31)日表示，推出假日或國道增額保障附加條款，讓保戶在平日行車保險保障外，於假日或行駛於高速公路時，擁有更高的第三人責任險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任險增額保障，讓假日開車出遊更安心。

元旦連續假期即將到來，國內休閒旅遊風氣興盛，假日開車出遊已為國人生活常態，然而高速公路因車速快且車流量大，不慎易釀成交通事故。

近年高速公路交通事故件數連年攀升，據警政署統計，國道交通事故從2015年1,535 件遞增至2019 年2,166件，增加41.11%，占交通事故總件數的比率逐年提高。

從肇事車種來看，2019年，自用小客車以55.68％高居肇事車種第一名。富邦產險提醒，駕駛人於行車時，務必審慎遵守道路安全規則，保護自己與其他用路人的安全。

為提供車主更周全的保障，富邦產險推出假日或國道增額保障附加條款，讓車主假日出遊或行駛於國道時，擁有第三人責任險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任險的增額保障。

同時也提供車主自由搭配車險保障，在網路投保車險第三人責任險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任險時，皆可線上加保假日或國道增額保障附加條款。

以30歲女性車主連續投保三年且無肇事記錄為例，投保第三人責任險(體傷保額每人100萬/每事故200萬、財損20萬元)後，再加保相同保額之第三人假日或國道增額保障附加條款，僅需增加295元就能擁有加倍保障。

欲瞭解「假日或國道增額保障附加條款」相關保險資訊，可上富邦產險官網試算保費，線上投保完成後免登錄，還可參加月月抽好康活動。

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