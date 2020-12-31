央行盯工業區土地炒作 邀銀行、壽險、票券公司喝咖啡

穩健房市，中央銀行繼29日邀請八家公股銀行座談，今天另邀請八家民營銀行、四家人壽保險公司及四家票券金融公司座談，籲請審慎辦理工業區土地抵押貸款業務。

本次央行與民營銀行、壽險公司和票券公司溝通其重點如下：一、請各銀行持續落實2015年以來所訂之工業區土地抵押貸款自律規範，並責成各營業單位務必遵循。

二、請人壽保險公司及票券金融公司參考央行發布之「銀行辦理工業區土地抵押貸款應訂定自律規範」新聞稿所列貸款原則，訂定工業區土地抵押貸款(授信)自律規範，並納入內部授信規範。

受台商回台投資及工業區土地供給有限等因素影響，近期工業區土地價格確有上漲情形，惟為利企業正常設廠或營運資金之籌措，以協助我國產業發展，並為避免金融機構資金流供借款人囤地之用，籲請金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務，切實落實風險控管事項。