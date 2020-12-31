盯上工業區貸款 央行邀民營銀行、壽險及票券公司座談

中央銀行打炒房，緊盯工業區貸款。央行於12月29日邀請8家公股銀行座談，促請其切實辦理工業區土地抵押貸款業務之風險控管事項，並達成共識，包括：落實土地抵押貸款貸前審查及貸後覆審、透過銀行自律規範強化閒置工業區土地之開發利用，以及對短期買賣工業區土地案件應訂定較嚴格之授信條件。

央行表示，鑑於自律規範訂定宜具一致性，於本月31日另邀請8家民營銀行、4家人壽保險公司及4家票券金融公司來行座談。會中本行除重申本月29日新聞稿所揭示之3項重點內容，並籲請與會金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務，其重點如下：

一、請各銀行持續落實104年以來所訂之工業區土地抵押貸款自律規範，並責成各營業單位務必遵循。

二、請人壽保險公司及票券金融公司參考104年2月4日央行發布之「銀行辦理工業區土地抵押貸款應訂定自律規範」新聞稿所列貸款原則，訂定工業區土地抵押貸款(授信)自律規範，並納入內部授信規範。

央行指出，受台商回台投資及工業區土地供給有限等因素影響，近期工業區土地價格確有上漲情形，惟為利企業正常設廠或營運資金之籌措，以協助我國產業發展，並為避免金融機構資金流供借款人囤地之用，央行籲請金融機構審慎辦理工業區土地抵押貸款業務，切實落實風險控管事項。