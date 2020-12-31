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保誠人壽攜手渣打銀行 推繳費三年美元終身壽險

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

英國保誠人壽表示，面對年老後的生活所需，倘若政府或雇主所提供的退休金不足以滿足個人的退休所需，更應該在經濟尚有能力的時候，做好保險保障規畫以及各項理財盤點，善用市場上優質的退休金融商品，為將來創造穩定的被動收入，許自己一個給力的退休人生。

有鑑於國人對於退休準備自給自足的意識抬頭，且因應有外幣需求的民眾所需，英國保誠人壽與渣打國際商業銀行聯手推出保誠人壽美利年年外幣終身保險，為民眾打造穩定退休現金流、規劃資產傳承的首選商品。

隨著美元持續貶值，對於有外幣需求的民眾，趁年底購買美元保單，等同於購買相對成本較以往低的商品，伴隨著美元市場流動性佳的特色，便可將資產做更多元的配置。

保誠人壽美利年年外幣終身保險，具備以下三大特色：

一、只要繳費三年，即可享有終身壽險保障，分紅保單的特色之一就是在累積資產的同時，又可享有壽險保障，保誠人壽美利年年外幣終身保險只要繳費三年，讓保戶可以兼顧理財與保障。

二、自第一保單周年日起，即可年年領回生存保險金，且領回率前五年固定，依各年齡及年度不同，有機會達到2.18%，資金持續增值。

三、自第六保單周年日起，有機會年年領取保單年度紅利，保戶可選擇現金給付或是儲存生息，使資金運用更靈活。另外，還有長青紅利或長青解約紅利，為資產創造增值空間。

以40歲男性投保，保誠人壽美利年年外幣終身保險為例，保險金額2.5萬美元，繳費三年，原始年繳保費3.75萬美元，折扣後年繳保費3萬6,828美元，於第一保單周年日起，每一保單周年日仍生存時，每年都可領取生存保險金。

前五年依據保單條款，第一保單周年日可領到800美元；第二保單周年日可領到1,600美元；第三保單周年日至第五保單周年日，生存保險金可領到2,400美元。

第六保單年度起，除了生存保險金之外，還有機會享有年度紅利、及一次性的長青紅利及長青解約紅利。

當被保險人保險年齡達100歲當年之保單周年日且仍生存時，除了可領取祝壽保險金11萬2,500美元，還有機會可領取年度紅利現金給付2,850美元，及長青紅利1.9萬美元，共計13萬4,350美元，為退休後的生活超前部署。

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