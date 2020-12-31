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以房養老…銀行鎖定原房貸戶行銷 雙贏

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北報導

銀行推出以房養老產品，不僅增加貸後管理行政成本，也承擔不小的房屋折舊風險，但是為了延續房貸戶與銀行業務往來關係，還是有多達14家銀行開辦相關業務，並鎖定原有的房貸戶行銷，因為可免去擔保設定成本，對客戶、銀行都方便省事。

銀行指出，以房養老為逆向抵押貸款，與房貸是銀行一次撥款全額房貸，房貸戶再按月攤還本息相反，以房養老變成是銀行必須按月撥款給客戶，且須頻繁關注客戶動態，管理成本較高。

如果契約到期或者客戶身故，銀行承受擔保品也就是房屋，已有相當的屋齡，要處分後再抵銷債款或者分配剩餘價值，則考驗銀行承辦時的估價功力，而房地產市場的變化與房屋折舊風險，銀行也要承擔，因此若非政策鼓勵，銀行辦理的動力未必很強。

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