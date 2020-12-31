北富銀、台新 看好明年股市

國內兩大財富管理銀行台北富邦與台新，昨（30）日不約而同發表2021年投資展望，兩家銀行一致看好明年景氣復甦動能，都建議投資人可增加股票部位，尤其是價值型個股。

台北富邦銀行昨日提出「銀邊（SILVER-lining）策略」，建議投資人可聚焦股市（Stock）、通膨（Inflation）、低利（Low Interest）、價值型投資（Value Investing）、新興市場（Emerging Markets）等五大趨勢，但仍須防範極端風險（Risk）。

北富銀分析，就股市與債市近期的表現來看，全球主要國家的股市股利率均高於公債殖利率，加上目前美國與歐洲股價指數的隱含波動度指數趨下，顯示市場預期美股與歐股中期的波動度將下滑，而新任美國總統拜登的政策可預期性較高，都有利於股市表現。

其中，價值股與小型股因為受疫情與社交疏離政策影響，在2020年表現落後，當經濟復甦時可望獲得更多回升空間，同時價值股能提供相對穩定的報酬，幫助投資人在低利環境中，穩中求益。

台新銀理財商品處副總經理盛季瑩也表示，金牛年投資應掌握二大策略：持債增股、雙軸並進，在既有固定收益部位下適當增持股權類商品，以獲取景氣復甦帶來的股價上漲果實。

盛季瑩指出，雙軸即是成長股與價值股同時布局，疫苗普及可望帶動價值股進一步修復；成長股在長線5G科技趨勢帶動下，將與價值股展開輪動的新格局。

標的選擇上，成長股以科技為主；價值股可選擇與疫後景氣回升高度相關的銀行、REITs、能源。