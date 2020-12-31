期交所 深入校園 推廣期權

臺灣期貨交易所為增進年輕人對期貨與選擇權交易及風險控管知識，刻辦理「年輕人學期貨拿好禮」網路有獎徵答活動，截至12月30日已有約2.8萬人次踴躍參與該活動。

為使更多校園年輕人了解期交所提供之學習資源，期交所深入大專院校，昨（30）日假致理科技大學辦理「年輕人學期貨拿好禮」實體活動，共吸引250位該校學生熱情參與。

為進一步深化與大專院校合作推廣期貨與選擇權知識，期交所與致理科大簽署「共同推廣建立下世代期貨與選擇權知識」合作意向書。雙方未來將基於產學合作精神，共同鼓勵年輕人多加充實期貨理財及風險控管知識，以相互協助，共創雙贏互惠。

期交所董事長吳自心表示，期交所多管齊下對年輕人宣傳推廣期貨與選擇權及風險控管相關知識，提供多元化資源，讓年輕人可善加利用。

除網路媒體宣傳外，期交所亦以多種學習方式推廣期貨市場知識，包括：

線上學習：期交所設置「期貨及選擇權數位學習網」，免費提供民眾觀看課程影片，每個學習單元後設有小測驗供民眾瞭解自我學習成果。為鼓勵年輕族群善加利用這個平台，期交所另針對數位學習網內容，自109年12月7日到110年1月8日舉辦為期五周的「年輕人學期貨拿好禮」有獎徵答活動，凡年滿18歲之自然人於活動期間至期交所活動網頁，完成答題者可獲得抽獎機會，活動結束後將抽出500個名額，每位可獲全家購物金100元。

實務課程：期交所設有期貨交易教育中心，每月在該中心均會辦理【交易人期貨及選擇權課程】的免費課程，考量大專院校老師於教授理論後，另可藉由期交所交易人實務課程之教學平台，提供校園年輕人學習交易實務，故於109年第4季起辦理受理大專院校老師申請交易人課程，授課方式有包班實體課程、線上直播、影片課程等三種形式，大專院校老師可依需求申請。

模擬交易：大專院校金融相關科系可申請使用期交所虛擬交易所平台，作為教學研究或舉辦模擬交易競賽，增進學生對期貨交易的瞭解。

期交所期望透過理論與實務、虛擬與實體之整合，達到對校園年輕人推廣期貨及選擇權知識之目的。