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證交所：機構投資人盡職守則名單 剔除寶佳

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

勞動基金炒股案延燒，證交所表示，機構投資人盡職治理守則簽署目的是引導機構法人善盡股東影響力，進而促進企業良善治理，但寶佳資產管理公司近期藉盡職治理守則簽署人的名義，合理化其爭議投資行為，經召開機構投資人盡職治理守則諮詢委員會，決議將寶佳於該簽署名單中剔除。

證交所指出，寶佳原為盡職治理守則簽署人之一，但近期藉由盡職治理守則簽署的名義，合理化爭議投資行為，且寶佳作為與機構投資人盡職治理的精神和意涵不符，因此經召開機構投資人盡職治理守則諮詢委員會，決議將寶佳於機構投資人盡職治理守則簽署名單除列。

證交所強調，機構投資人盡職治理守則之目的是引導機構投資人善盡股東影響力，於投資流程中，考量被投資公司在環境、社會與公司治理等面向之風險與績效，並透過與被投資公司進行建設性溝通及互動等議合作為，促進被投資公司之永續發展，進而提升投資雙方長期價值。

證交所 股東 勞動基金

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