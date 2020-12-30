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進國銀勞保、公保都能領？ 網狂噓：考得到再煩惱啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
在進入公職行業前，許多人都會對保險權益有疑問，究竟是保勞保還是公保。 圖／聯合報系資料照片
在進入公職行業前，許多人都會對保險權益有疑問，究竟是保勞保還是公保。 圖／聯合報系資料照片

在進入公職行業前，許多人都會對保險權益有疑問，究竟是保勞保還是公保，近日有網友在PTT金融板上表示，台銀、土銀的保險是擇優辦理，不是全勞保或全公保，讓網友疑惑怎麼會有這種風聲，也釣出許多網友狂噓，先考到再煩惱啦！

先前就有網友在PTT金融板上詢問金融業的福利，有不少網友在底下留言表示台土福利是公保、勞保擇優辦理，不是全勞或全公，讓原PO十分疑惑到底是真是假，「怎麼會有這種風聲，現在到底是能否擇優辦理？還是說只是在爭取中沒有定案？」

貼文一出，引起許多網友狂噓，「誰跟你擇優辦理，不懂裝懂」、「都講過幾次了...現在進行就是公保，但休假或是某些規定有爭取和勞保擇優處理，但本質還是保公保...」、「這麼愛勞保去考台酒職員啊，全國營只有酒職還是保勞保」、「公保啦！勞保是給之前十幾年前的人在選的」、「先考的到再煩惱」、「可以保勞保喔！你考工友，就可以保勞保了」。

勞保 公保

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