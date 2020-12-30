出口商年底大拋匯 匯市爆巨量逾23億美元收28.507元
新台幣28元大關面臨守護關鍵戰。2020年底封關前，出口商面臨作帳需求，今（30）日大舉拋匯，台北與元太外匯經紀公司總成交量爆出巨量23.655億美元，寫下9個月以來最大量，新台幣匯率盤中升抵28.095元、強升值4.2角，尾盤央行進場調節，終場升值0.8分，收在28.507元，連三天升值寫下近兩周新高價位。
新台幣盤中已經連續兩日升抵28.095元，該價位為23年半新高，升值4.2角，收盤價又連續三天升值，新台幣持續往28元關卡探詢，匯銀主管認為，年底向來為出口商拋匯旺季，且逼近出口商作帳需求，拋匯需求大升，推升新台幣匯率，新台幣看起來將一路旺到年底。
今日台北與元太外匯經紀公司總成交量因此暴增23.655億美元，前一波大量落在3月19日的27.535億美元。
匯銀主管指出，新台幣一路往28元整數關卡挺進，出口商當然持續拋匯，且新台幣升值格局未變，對出口商來說，能在28元字頭拋匯便趕快拋。
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