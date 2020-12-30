LINE Pay推綁定會員卡消費兼積點功能 首波攜手小七
行動支付服務競爭激烈，LINE Pay 今天推出全新「我的會員卡」服務，整合實體與虛擬會員卡，用戶將常用會員卡綁定在LINE Pay中，消費支付時掃LINE Pay付款條碼，可以同時累積商店會員點數，不需再另外開啟其他APP。
LINE Pay首波上線率先與7-ELEVEN完成OPEN POINT會員系統整合，只要「嗶」一次就同時完成消費支付、發票載具、會員累點3大功能。
LINE Pay指出，目前錢包同時整合現金、信用卡、優惠券、禮券、發票載具、會員卡等功能，提供完整支付服務。LINE Pay未來也將加速與其他商店完成會員系統整合，持續帶給840萬用戶更便利的支付服務。
用戶在LINE Pay首頁選擇「我的會員卡」，點選OPEN POINT，填寫會員資料後即完成綁定，綁定後在6,000家7–ELEVEＮ消費結帳時，出示LINE Pay「我的條碼」 ，掃碼一次即同時完成消費支付、發票載具、會員累點3大功能，加速用戶結帳流程。
用戶要新增其他一般商店會員卡，在「我的會員卡」頁面點選「新增會員卡」後，可掃描欲添加的會員卡條碼或輸入卡號即完成卡片登錄並管理會員卡片。未來消費支付時，用戶於LINE Pay「我的條碼」頁面上方開啟點選欲累積的會員卡條碼，就能讓店家掃碼累積商店會員點數，不需另外再開啟其他APP或出示會員卡片，便能在同一頁面先後完成會員累點、發票載具、消費支付，讓支付流程更為便利。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言