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LINE Pay推綁定會員卡消費兼積點功能 首波攜手小七

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

行動支付服務競爭激烈，LINE Pay 今天推出全新「我的會員卡」服務，整合實體與虛擬會員卡，用戶將常用會員卡綁定在LINE Pay中，消費支付時掃LINE Pay付款條碼，可以同時累積商店會員點數，不需再另外開啟其他APP

LINE Pay首波上線率先與7-ELEVEN完成OPEN POINT會員系統整合，只要「嗶」一次就同時完成消費支付、發票載具、會員累點3大功能。

LINE Pay指出，目前錢包同時整合現金、信用卡、優惠券、禮券、發票載具、會員卡等功能，提供完整支付服務。LINE Pay未來也將加速與其他商店完成會員系統整合，持續帶給840萬用戶更便利的支付服務。

用戶在LINE Pay首頁選擇「我的會員卡」，點選OPEN POINT，填寫會員資料後即完成綁定，綁定後在6,000家7–ELEVEＮ消費結帳時，出示LINE Pay「我的條碼」 ，掃碼一次即同時完成消費支付、發票載具、會員累點3大功能，加速用戶結帳流程。

用戶要新增其他一般商店會員卡，在「我的會員卡」頁面點選「新增會員卡」後，可掃描欲添加的會員卡條碼或輸入卡號即完成卡片登錄並管理會員卡片。未來消費支付時，用戶於LINE Pay「我的條碼」頁面上方開啟點選欲累積的會員卡條碼，就能讓店家掃碼累積商店會員點數，不需另外再開啟其他APP或出示會員卡片，便能在同一頁面先後完成會員累點、發票載具、消費支付，讓支付流程更為便利。

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