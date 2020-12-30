臺銀落實普惠金融 積極推動性別平等

身為國營行庫，臺灣銀行在追求經營績效成長下，更肩負執行政府政策之使命。臺銀指出，今年值新冠肺炎重創經濟之際，臺銀積極協助受新冠肺炎影響之客戶度過經濟難關、落實普惠金融，並持續在企業永續經營之願景下，重視企業社會責任及性別平等之推動。

除支持政府紓困及推動普惠金融政策，響應政府「從寬、從速、從簡」原則外，亦對中小企業及微型企業等客戶持續辦理中小企業小額貸款優惠專案、小微企業優利簡易貸款專案。本年度截至11月底止，本行辦理紓困貸款（含勞工紓困）核准達94,517戶，金額4,700.88億元，戳力協助國家穩定與繁榮經濟發展。

另為促進企業及社會整體追求永續發展之良性循環，在辦理授信業務方面，對於企業放款，不論是貸前審核或是貸後管理，均加強審查授信戶在環境保護、企業誠信經營及勞工議題等之執行與追蹤，期藉由本行在授信條件之要求，敦促企業落實社會責任。另臺灣銀行本年度截至11月底所承作之放款業務，男性與女性放款比重分別為53.42%、46.58%，與108年底之53.55%、46.45%相較，女性之獲貸比率有所提升，在性別平等推動上更往前邁進一步。