快訊

強制送中「12港人案」：中國「貌似從輕」的秘密審判

西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年才掛牌 元大中國政金債將清算

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：元大投信
資料來源：元大投信

今年台股ETF下市創紀錄，掛牌不到一年的產品也進行清算。元大投信公告，旗下元大中國政金債ETF（00871B）因成立來規模難成長，目前達到終止信託契約門檻後決議啟動清算，待主管機關核准後，將辦理下櫃及清算流程。

元大中國政金債今年2月才掛牌，當時同步上櫃有元大15年EM主權債（00870B），但兩檔ETF發展兩樣情，前者因主管機關頒布壽險不得投資「無債券信評」的債券ETF新規定，導致基金成立後無法獲得法人注資，而後者在新興債行情大好，規模大增，到近期壽險結算績效，該ETF仍有121億元的大型規模。

壽險不得投資「無信評」債券ETF一度引發爭議，主要是矛頭直指壽險積極投資台股掛牌的大陸債ETF，這些ETF成分債皆為大陸官方或相關機構背書的國債及政策性金融債，國際評級視為投資等級，不過國內只承認有國際評等的信評資訊，相關成分債被視為「無信評」，一舉為投資大陸債ETF設下障礙。

新基金的發展又相對舊基金困難，主因法人完全不能投資無信評的債券ETF，而舊基金未被要求撤出。

元大中國政金債今年2月掛牌後，5月就除息，迄目前兩度發放配息，累積成立來報酬率1%多，與多數中國債ETF今年報酬率在個位數內相當。現規模約1億元，低於法定存續門檻的2億元。

中國國債和政金債今年表現不算突出，但殖利率仍有3%至4%，優於美國公債，因此吸引法人長抱，以長期穩領配息為主。

ETF 元大投信

延伸閱讀

本土新冠病例增多 大陸將對地方防控不力究責

12港人案 2未成年由大陸移交香港警方

談12港人案 譚耀宗：大陸審判從輕發落

陸委會籲國人審慎接種大陸疫苗 國台辦：無端散布疑慮

相關新聞

年關前漲不停 新台幣大升4.15角 午盤暫收28.1元

新台幣午盤大漲4.15角，暫收28.1元兌1美元，成交金額為13.69億美元。

新台幣早盤升逾4角 一度觸及28.096元

新台幣今（30）日早盤以28.27元兌1美元，升值2.45角開出。

JCB攜手六家銀行 推線上消費優惠加碼現金回饋20％

金融市場因應消費型態進行數位化轉變，各通路則看準市場趨勢與消費者需求陸續推出自家APP，讓行動支付服務市場在各領域銜接串...

累積型以房養老不動用不計息 老人資金運用更靈活

隨著國人平均壽命上升，銀髮族對於「以房養老」貸款接受度也逐漸提高 ，根據內政部統計，2019年國人女性平均壽命84.2歲...

推動數位創新 中信金囊括230獎項

今年經營環境艱鉅，中信金控依舊表現穩健，迄今共獲國內外二三○項大獎，其中卅三項為全球暨亞太區重要獎項。旗下子公司中信銀及...

假配息真挪用 國泰世華再爆理專盜領案

理專盜領又有新手法。國泰世華銀昨爆不肖理專盜領案，涉案金額達一七三二萬元，四名客戶受到影響，遭金管會重罰一二○○萬元。該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。