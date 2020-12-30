今年才掛牌 元大中國政金債將清算

今年台股ETF下市創紀錄，掛牌不到一年的產品也進行清算。元大投信公告，旗下元大中國政金債ETF（00871B）因成立來規模難成長，目前達到終止信託契約門檻後決議啟動清算，待主管機關核准後，將辦理下櫃及清算流程。

元大中國政金債今年2月才掛牌，當時同步上櫃有元大15年EM主權債（00870B），但兩檔ETF發展兩樣情，前者因主管機關頒布壽險不得投資「無債券信評」的債券ETF新規定，導致基金成立後無法獲得法人注資，而後者在新興債行情大好，規模大增，到近期壽險結算績效，該ETF仍有121億元的大型規模。

壽險不得投資「無信評」債券ETF一度引發爭議，主要是矛頭直指壽險積極投資台股掛牌的大陸債ETF，這些ETF成分債皆為大陸官方或相關機構背書的國債及政策性金融債，國際評級視為投資等級，不過國內只承認有國際評等的信評資訊，相關成分債被視為「無信評」，一舉為投資大陸債ETF設下障礙。

新基金的發展又相對舊基金困難，主因法人完全不能投資無信評的債券ETF，而舊基金未被要求撤出。

元大中國政金債今年2月掛牌後，5月就除息，迄目前兩度發放配息，累積成立來報酬率1%多，與多數中國債ETF今年報酬率在個位數內相當。現規模約1億元，低於法定存續門檻的2億元。

中國國債和政金債今年表現不算突出，但殖利率仍有3%至4%，優於美國公債，因此吸引法人長抱，以長期穩領配息為主。