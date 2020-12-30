台銀積極推動性別平等 女性獲貸比率提升

國銀重視企業社會責任，落實普惠金融，並積極推動性別平等；臺灣銀行統計，本年度截至11月底所承作的放款業務，男性與女性放款比重分別為53.42%、46.58%，與上年底53.55%、46.45%相較，女性之獲貸比率有所提升，在性別平等推動上更往前邁進一步。

台銀表示，今年新冠肺炎重創經濟，但仍積極協助受新冠肺炎影響客戶度過經濟難關，落實普惠金融，並持續在企業永續經營之願景下，重視企業社會責任及性別平等之推動。

除支持政府紓困及推動普惠金融政策，響應政府「從寬、從速、從簡」原則外，也對中小企業及微型企業等客戶持續辦理中小企業小額貸款優惠專案、小微企業優利簡易貸款專案。本年度截至11月底止，辦理紓困貸款（含勞工紓困）核准達9萬4,517戶，金額4,700多億元。

儘管積極協助紓困，但為促進企業及社會整體追求永續發展良性循環，在辦理授信業務時，對於企業放款，台銀表示，不論是貸前審核或是貸後管理，均加強審查授信戶在環境保護、企業誠信經營及勞工議題等執行與追蹤，希望藉由授信條件的要求，敦促企業落實社會責任。