快訊

強制送中「12港人案」：中國「貌似從輕」的秘密審判

西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

看好綠電財 首檔境外資金匯回投資私募股權基金案

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

金管會在2017年8月開放投信轉投資可跨足私募股權基金( PE Fund）業務後，聯邦投信在2020年9月正式成立聯邦私募股權股份有限公司，並設立了首檔「聯邦綠能私募股權有限合夥」私募基金。聯邦投信總經理莊雅晴表示，「聯邦綠能私募股權有限合夥」已完成有限合夥的簽訂同時注資完畢，總承諾出資額近新台幣6億元，主要投資人為一般機構法人，資金將100%投資國內，並鎖定在政府推行的5+2創新產業之綠能科技。

莊雅晴表示，自境外資金專法開始實施後，使用間接投資方式將境外資金匯回多是透過創投事業，而「聯邦綠能私募股權有限合夥」為首檔透過私募股權基金將境外資金匯回案例，因此也受到政府機關的高度關注，此案更是由工業局、金管會、財政部三部會共同審理並通過，成為境外資金透過私募股權基金投資首案！此案雖金額不大，但希冀能藉此拋磚引玉，吸引更多境外資金透過私募股權基金回流至台灣投資。

莊雅晴說，近年來太陽能電廠的熱潮持續升溫，除了市議會裝置太陽能板外，也有社區將大樓頂樓出租給太陽能業者，更有業者推出認購太陽能板的募資平台吸引一般大眾進行投資，但太陽能板的建置需要較大規模的土地，才能創造出更好的規模效應，「聯邦綠能私募股權有限合夥」把握先機，且秉持著不在良地建置太陽能電廠的理念，以在不影響環境及可耕農地的情況下生產綠電，希望達到環境與發電共生的目標。

莊雅晴進一步表示，在第一檔私募股權基金成立後，除了持續在5+2創新產業耕耘外，未來不排除整合聯邦集團資源以及與海外顧問合作切入其他政策領域，包括不動產、另類投資等，以期在政府與投信間積極地合作下，為台灣的資產池投入更多活水，而聯邦投信也能在拓展新業務的過程中，發展出更貼近投資人理財需求的服務。

太陽能電廠 綠能 私募基金

延伸閱讀

美聯邦眾議員當選人染疫不治 國會第一人

頎邦持股華泰比重過半 合作效益估明年下半年顯現

遠傳旗下 旭天加速蓋電廠

緯穎攜瓦特先生 成就資訊服務業台灣購買綠電首例

相關新聞

年關前漲不停 新台幣大升4.15角 午盤暫收28.1元

新台幣午盤大漲4.15角，暫收28.1元兌1美元，成交金額為13.69億美元。

新台幣早盤升逾4角 一度觸及28.096元

新台幣今（30）日早盤以28.27元兌1美元，升值2.45角開出。

JCB攜手六家銀行 推線上消費優惠加碼現金回饋20％

金融市場因應消費型態進行數位化轉變，各通路則看準市場趨勢與消費者需求陸續推出自家APP，讓行動支付服務市場在各領域銜接串...

累積型以房養老不動用不計息 老人資金運用更靈活

隨著國人平均壽命上升，銀髮族對於「以房養老」貸款接受度也逐漸提高 ，根據內政部統計，2019年國人女性平均壽命84.2歲...

推動數位創新 中信金囊括230獎項

今年經營環境艱鉅，中信金控依舊表現穩健，迄今共獲國內外二三○項大獎，其中卅三項為全球暨亞太區重要獎項。旗下子公司中信銀及...

假配息真挪用 國泰世華再爆理專盜領案

理專盜領又有新手法。國泰世華銀昨爆不肖理專盜領案，涉案金額達一七三二萬元，四名客戶受到影響，遭金管會重罰一二○○萬元。該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。